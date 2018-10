Nuance wordt duur

Met Cristiano Ronaldo heeft #MeToo een grote vis aan de haak. Zo groot dat de Portugese bondscoach het niet waagde Ronaldo voor de komende interlands op te nemen in zijn selectie. De 33-jarige Juventus-ster wordt ervan beschuldigd negen jaar geleden promomeisje Kathryn Mayorga te hebben verkracht. CR7 betaalde destijds zwijggeld, maar op de vleugels van #MeToo maken de advocaten van Kathryn er alsnog een zaak van. De schikking van 375.000 dollar die destijds werd getroffen wordt van tafel geveegd. De wereldwijde beweging #MeToo wil bloed zien. Alleen de doodstraf is goed genoeg voor verkrachters en lieden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. CR7 moet hangen.

Ik twijfel er geen seconde aan dat Ronaldo dat promomeisje in Las Vegas heeft gepromoveerd tot sletje voor de nacht. Voetballers met een vedettestatus laten zich niet makkelijk afremmen als hun testosteron opspeelt. Zij zijn het gewend in termen van bezit te denken. Alles wat God geschapen heeft, hoort hen toe. Zij voelen zich de regisseurs van opwinding en seks, ja zelfs van intieme gedachten. Een weerwoord kennen ze niet meer. Voor al hun verlangens opent zich een permissieve boulevard, in Madrid, Parijs, Londen of Amsterdam. En de wegversperringen zijn niet van beton, maar van papier. Kleutertekeningen.

Ik wil niet zeggen dat voetballers tot het ras der verkrachters behoren, maar hun seksuele vrijheid is wel behoorlijk opgerekt in de aanbidding. In hun wereld bepalen succes en geld de machtsverhoudingen in amourettes. Cristiano staat niet alleen in zijn brute erotische appetijt.

Sommige dames – al dan niet in de slangenhuid van golddiggers – laten zich graag opnemen in de dampkring van roem, geld en seks. Ze ontplooien achteloos hun wapenarsenaal van verleiding. Ik was weleens aanwezig op een voetbalfeestje en werd draaierig van de split tot de heupen van de aanwezige schoonheden. Ze lieten zowat het hele café op de tanden bijten.

Tijdens het WK van 1994 in Amerika was een Nederlandse international uitgeschakeld door een blessure. Hij huurde een flat voor feestjes met de selectie van Oranje. Een roedel KLM-meisjes deed hij er gratis bij. Een voor een zag je ze binnendruppelen, de internationals op hun vrije avond. In hun ogen het vooruitgeworpen vuur van de te verwachten Bunga Bunga-feestjes. Dit alleen om te zeggen dat Ronaldo niet de enige abruti is in zijn relaties met vrouwen. Herinner u ook de verkrachtingszaken van Patrick Kluivert en Robin van Persie, weliswaar geseponeerd. Bij voetballers vliegen de hormonen in de rondte.

Dat is nog geen verschoning voor het overschrijdende seksuele gedrag van Cristiano Ronaldo in Las Vegas. Het zegt wel iets over het machocultuurtje in de voetbalwereld, en bij uitbreiding in de sport tout court. Het zegt ook dat dames in het voetbalmilieu hun lot niet altijd als onschuldige gansjes ondergaan. Vervelend is dat in de revanchestrijd van #MeToo de nuance is weggevallen. Het doel is de galg, niet het zorgvuldig masseren van gekwetste zielen.

Nee, er zijn geen verzachtende omstandigheden voor Cristiano Ronaldo. Ook van lichtekooien blijf je af, tenzij ze er zelf om vragen. Topvoetballers zijn de weg kwijt in het opbod van privileges. Ze scharrelen zich wezenloos op basis van vermeend possessief genot. Hun slachtoffergevoel van de #MeToo-beweging is vaak al even hypocriet als een met wijwater besprenkelde jezuïet.

Hugo Camps is journalist, columnist en schrijver.