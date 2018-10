NS gaat gratis drinkwater aanbieden op stations

NS steekt meer dan 3 miljoen euro in de aanleg van watertappunten op tweehonderd treinstations in Nederland. Voor het eind van 2019 moet op de helft van alle Nederlandse treinstations gratis drinkwater te krijgen zijn.

De spoorwegen streven er naar op den duur alle vierhonderd Nederlandse stations van een drinkwaterpunt te voorzien. Met de investering die nu wordt gedaan, passeert voor het einde van volgend jaar al 90 procent van de treinreizigers dagelijks een waterpunt. Het eerste kraantje wordt deze maand geopend bij station Alkmaar. NS-president Roger van Boxtel rekent bij de installatie wel op de steun van gemeenten en drinkwaterbedrijven, zegt hij.

De vraag naar gratis drinkwater neemt volgens Carola Wijdoogen van NS toe. De vervoerder wil daar gehoor aan geven, én de strijd met zwerfafval aangaan. “Met de drinkwaterpunten hopen we het aantal plastic flessen dat bij het afval belandt te verminderen”, zegt de directeur Duurzaam Ondernemen. “Als we hierdoor minder flesjes water verkopen op het station, dan is dat zo.”