Nooit hand opgehouden en nu ‘profiterende scheefwoner’?!

Maria Bakker is verpleegkundige op de afdeling oncologie.

Veertig jaar geleden betrokken ze hun eerste huisje, een veel te duur nieuwbouwhuis in een van de eerste nieuwbouwwijken van het dorp. ’t Waren moeilijke jaren, waarin mijn ouders hard werkten en mijn vader ’s avonds de ene cursus na de andere deed in de hoop op een betere baan met beter salaris. De kinderen kwamen, mijn moeder ging minder werken en mijn vader kreeg steeds een beetje een betere baan. Als Jan en Jantien Modaal vervolgden ze hun leven, de dubbeltjes werden omgedraaid en daarna verstandig uitgegeven.

Het werd een hechte wijk vol gelijkgestemde, witte gezinnen met meestal twee kinderen waarvan de vader de hele week werkte en de moeder óf thuis bleef óf parttime werkte. We groeiden samen op en onze ouders werden samen oud. Toen wij wat ouder werden is mijn moeder weer fulltime gaan werken in een fabriek om in een paar jaar een appel voor de dorst bij elkaar te gaan sparen. En zo staat er een splinternieuwe afbetaalde auto voor de deur in de sociale wijk.

De huur werd elk jaar iets hoger maar dat was voor mijn ouders inmiddels niet meer een heel groot probleem. Mijn vader was, en is nog steeds, een voorzichtig mens en heeft daardoor goed kunnen sparen en hij krijgt straks een leuk pensioen.

De wijk veranderde

De wijk veranderde, de oudste bewoners verhuisden naar een flatje gelijkvloers of aanleunwoning of gingen dood. Zij die fit oud werden bleven zitten waar ze zaten, in hun vertrouwde buurtjes waar alles begon, en al hun herinneringen zijn. Nu iets meer dan veertig jaar nadat de huizen werden gebouwd zijn het kleine onhandige huisjes geworden, en is het lastig om te zien wat mijn ouders toen in hun paleisje zagen (maar zij zien het nog).

De wijk werd een sociale-huurwoningwijk en van een kunststof tuinset met gebloemde kussens in de achtertuin werd het een straat met halve scooters en bankstellen in de voortuin. Mijn ouders kijken hun ogen uit. Ze zien gezinnen komen met meer kinderen dan er kamers in het huis beschikbaar zijn. Ze zien gezinnen met bijna volwassen kinderen waarvan ’s morgens niemand naar zijn werk of naar school gaat.

Ze verbazen zich over het feit dat er bij de ontvangers van huursubsidie maar één ouder werkt, terwijl de kinderen naar school gaan

Ze zijn ook getuige van integratie wanneer de knappe Syrische buurjongens in de voortuin van de Hollandsche overbuurjongens aan het chillen zijn. Ze maken zich zorgen om de gezondheid van de buurmannen die na de afwas buiten een half pakje sigaretten staan weg te paffen. Ze verbazen zich over het feit dat er bij de huursubsidieontvangers maar één ouder werkt, terwijl de kinderen naar school gaan en er toch echt een vacature is bij zowel Kruidvat als Etos. Ze bieden een troostend woord voor de alleenstaande moeder die aan het eind van haar Latijn is. En ontvangen met groot plezier elke week een bosje rozen van de Marokkaanse buur die op de veiling werkt. Ze doen wat boodschapjes voor minder fitte ouderen die (nog) niet kozen voor de aanleunwoning. Ze helpen met het invullen van formulieren van degenen wier Nederlands nog niet zo goed is.

Ja, mijn ouders kunnen best een huur van tegen de 1.100 euro betalen, zoals de politiek voorrekent. Maar tussen hun huidige sociale huur (600 euro) en 1.100 euro zit niets in onze plaats, dus verhuizen betekent een gigantische verhoging van maandlasten. En dat terwijl ze sowieso al meer betalen dan hun buren, die huursubsidie krijgen, iets wat mijn ouders natuurlijk niet krijgen. Ze hebben hard geknokt, gewerkt, zuinig geleefd, verstandige beslissingen genomen, geen risico’s genomen, altijd gewerkt… en zijn nu profiteurs? Moeten deze mensen hun ziel en zaligheid verlaten, en ergens anders 400 euro meer huur gaan betalen?