Koeman selecteert vier debutanten voor Nederlands elftal

Het Nederlands elftal gaat de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland en het oefenduel tegen België in met vier nieuwe gezichten: Arnaut “Danjuma” Groeneveld van Club Brugge, en de PSV’ers Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Denzel Dumfries.

Vooral de selectie van die laatste is verrassend: de rechtsback van PSV zat in tegenstelling tot de andere drie debutanten niet bij de voorselectie die Ronald Koeman vorige week presenteerde. De in Nigeria geboren Groeneveld is nog geen heel bekende naam in Nederland. De aanvaller heeft maar één seizoen in de Eredivisie gespeeld maar blinkt nu uit bij zijn nieuwe werkgever, de Belgische topclub Club Brugge.

Oranje speelt volgende week zaterdag in Amsterdam tegen Duitsland de tweede groepswedstrijd uit de Nations League. Het eerste duel in dat toernooi werd vorige maand met 1-2 verloren van wereldkampioen Frankrijk. Drie dagen na de wedstrijd tegen Duitsland oefent Koeman met zijn ploeg in Brussel tegen België, de nummer drie van het laatste WK.