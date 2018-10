Kiki Bertens in top tien wereldranglijst

Kiki Bertens staat aanstaande maandag op de tiende plaats in de nieuwste editie van de wereldranglijst voor vrouwelijke tennissers. Bertens is de derde Nederlandse vrouw die ooit de top tien haalde, de laatste die deze ranglijst haalde was Brenda Schultz-McCarthy in 1996, op plek negen. Dat meldt WTA vrijdag.

Bertens beklom dit jaar pijlsnel de hoogste ranglijst. De 26-jarige Wateringse begon het tennisjaar op de 31ste plek. Alleen de Wit-Russische Arina Sabalenka was vrijdag nog een concurrent voor de tiende plaats. Bij winst van het sterk bezette China Open in Peking zou de huidige nummer zestien zich boven Bertens plaatsen. De twintigjarige Sabalenka verloor echter in de kwartfinales van de Chinese Qiang Wang, 5-7 5-7.

Ook de Koninklijke Nederlandse Tennisbond viert het succes op Twitter:

Een heel goed jaar

Bertens won drie WTA-toernooien dit jaar, in Cincinnati, Charleston en Seoul. Ook haalde ze op de Australian Open, Roland Garros en de US Open de derde ronde, en de kwartfinale van Wimbledon. In mei haalde ze al haar hoogste notering ooit - de vijftiende plek - daarna klom ze verder naar de top tien. Alleen op de grandslam in Parijs presteerde Bertens in 2016 beter dan dit jaar.

Bertens is nu de derde Nederlandse tennisster die ooit officieel in de top tien heeft gestaan. Brenda Schultz en Betty Stöve gingen haar voor. Schultz bereikte haar hoogste notering, negende, in 1996. Stöve is nog steeds de hoogst gerangschikte Nederlandse tennisster met haar vijfde plaats in 1977.

Correctie (5 oktober 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Betty Stöve de laatste was die in 1996 de wereldranglijst haalde, maar dat moest Brenda Schultz-McCarthy zijn. Dit is gecorrigeerd.