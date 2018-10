Kappen van Hambacher bos voorlopig verboden

Het Duitse Hambacher bos, waar milieuactivisten al jaren demonstreren tegen rooiing, wordt voorlopig niet gekapt. Het energiebedrijf RWE mag daar de activiteiten voor bruinkoolwinning de komende tijd niet uitbreiden, bepaalde een bestuursrechter in Münster vrijdag.

Het betreffende gebied, tussen Aken en Keulen, is zo’n honderd hectaren groot. Het moet wijken voor bruinkoolwinning: energiebedrijf RWE heeft al een mijn bij Hambach, waarvoor in de afgelopen dertig jaar steeds meer bos is gerooid. RWE is de eigenaar van het bos en wil die activiteiten uitbreiden.

Bruinkool is nog altijd een belangrijke energiebron in Duitsland, waartegen milieuorganisaties al jaren campagne voeren. Ze vinden de technologie te vervuilend, en willen dat in heel Duitsland de kolencentrales van het net gaan. Het woud werd een symbool voor die strijd: activisten bouwden tientallen boomhutten in het bos om de kap zo fysiek tegen te kunnen houden.

Activistenkamp ontruimd

Afgelopen maand escaleerden de protesten in het bos. In september besloten autoriteiten en de energiemaatschappij dat het activistenkamp moest worden afgebroken. Bij een van die politieacties kwam op 19 september een journalist bij een ongeval om het leven: hij zakte door een hangbrug die was gespannen tussen twee boomhutten. De ontruiming van het bos werd tijdelijk stilgelegd, maar inmiddels zijn alle constructies van de activisten wel ontmanteld.

Vrijdag bepaalde de bestuursrechter in Münster dat in een kort geding niet kan worden geoordeeld over de kap van het bos. Er is een tijdelijk rooiverbod opgelegd; de zaak is verder verwezen naar een bestuursrechter in Keulen, die moet beslissen over de aanklacht die een van de milieuorganisaties heeft ingediend tegen de energiegigant. Daarin wordt gesteld dat het Hambacher bos beschermd moet worden, omdat het het leefgebied is van een zeldzame vleermuis. Duitse media melden dat nog niet bekend is wanneer de uitspraak in die zaak verwacht wordt.