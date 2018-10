Kabinet gaat afschaffing dividendbelasting ‘opnieuw wegen’

Het kabinet gaat de omstreden afschaffing van de dividendbelasting “opnieuw wegen”. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd op zijn wekelijkse persconferentie. De aankondiging komt nadat Unilever vrijdagochtend bekendmaakte de voorgenomen herstructurering met één hoofdkantoor in Rotterdam niet door te zetten. Rutte noemde dat “teleurstellend”.

Rutte zegt dat het kabinet “de komende tijd” opnieuw gaat kijken naar de mix van maatregelen die het kabinet rond het vestigingsklimaat heeft genomen. De premier zegt dat de keuze voor afschaffing van de dividendbelasting “niet voor één bedrijf is genomen”, maar hij noemde het besluit van Unilever “wel relevant”. De aankondiging van Unilever is “geen goed nieuws, maar (de maatregel) is niet direct van tafel”. Rutte vindt afschaffing nog steeds “zeer verdedigbaar”.

Samenvoeging van de hoofdkantoren moest voor Unilever kosten drukken en het makkelijker maken zelf overnames te doen. De laatste weken kwamen steeds meer Britse aandeelhouders in opstand tegen de verhuizing, omdat Unilever daardoor uit de hoofdindex van de Londense beurs zou verdwijnen.

Pijnlijke zaak voor Rutte

Dat Unilever het hoofdkantoor niet volledig naar Rotterdam verplaatst is pijnlijk voor premier Rutte. Hij heeft de afschaffing van de dividendbelasting in debatten steeds verdedigd met het argument dat dit nodig was om grote multinationals naar Nederland te halen of hier te houden. De premier noemde de naam Unilever in de discussies aanvankelijk niet expliciet, maar het was vanaf het begin evident dat dit van oorsprong Brits-Nederlandse bedrijf een van de twee grote belanghebbenden bij de maatregel is.

Rutte zei op de persconferentie dat hij vrijdagochtend op de hoogte werd gesteld van het besluit door Unilever. Rutte wilde daar verder niets over kwijt. Unilever-topman Paul Polman zei vrijdag in een verklaring dat “de politieke discussie een factor is geweest” bij de afweging van de Britse aandeelhouders om het volledig verplaatsen van het hoofdkantoor naar Rotterdam niet te steunen.

Oppositie: plan moet nu van tafel

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde de heroverweging alvast “een overwinning voor de democratie”. Ook PvdA en PVV vinden dat de afschaffing direct van tafel moet. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij vindt dat ook “onvermijdelijk”.

De dividendbelasting, een heffing van 15 procent op winstuitkeringen aan aandeelhouders, is vooral een probleem voor multinationals met een zogeheten ‘duale aandelenstructuur’: twee soorten aandelen, onder zowel Nederlands als Brits recht. Naast Unilever geldt dit bijvoorbeeld voor Shell.