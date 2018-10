Het is 3 oktober en in een supermarkt in Drenthe zie ik een wat oudere man met grijze baard bij de kassa staan. Hij koopt alleen een pakje jus. „Ja”, zegt hij veelbetekenend: „Voor bij de hutspot vandaag natuurlijk, hè”, waarop de caissière hem vragend aankijkt. Hoofdschuddend loopt hij weg: „Ze weten ook niets meer tegenwoordig.”

