Gouden Kalveren naar Bankier van het Verzet

Bankier van het Verzet van regisseur Joram Lürsen is de grote winnaar van de Gouden Kalveren-gala. De oorlogsfilm ging vrijdagavond in de Stadsschouwburg van Utrecht met vier Gouden Kalveren naar huis, de hoogste Nederlandse filmprijs. In Blue van Jaap van Heusden kreeg er drie.

Lürsen was vorig jaar nog boos uit de Dutch Academy (DAFF), de club van filmprofessionals gestapt die sinds 2015 stemt over de Gouden Kalveren. Zijn film Publieke Werken wist van de tien nominaties niet één te verzilveren. Hoewel de regieprijs ditmaal naar collega Jaap van Heusden ging voor In Blue, haalde Bankier van het Verzet, dat ruim 400.000 bezoekers trok, een derde van zijn twaalf nominaties binnen.

Bankier van het Verzet is een traditionele, maar effectieve oorlogsfilm over de bankiersbroers Gijs en Walraven van Hall die via slimme financiële trucs het Nederlandse verzet financierden. Naast een Gouden Kalf voor beste film werd Jacob Derwig gekozen tot beste acteur als Gijs van Hall, de broer die overleefde om in de jaren zestig als burgemeester van Amsterdam voor fascist te worden uitgemaakt. Fockeline Ouwekerk kreeg een Kalf voor haar bijrol als echtgenote Tilly van de door de Duitsers geëxecuteerde Walraven van Hall, Harry Ammerlaan voor zijn production design. Als toetje kreeg Lürsen nog een extra Kalf: de publieksprijs.

In Blue, over een eenzame stewardess die in Boekarest moederlijke gevoelens ontwikkelt voor een zwerfjongen, won beste regie en scenario, Maria Kraakman bleek de beste actrice als stewardess Lin.

Tot beste documentaire werd Liefde is Aardappelen uitgeroepen, Aliona van der Horsts intieme portret van haar Russische familie via hun datsja. Familiedrama Cobain -over een jongen en diens verslaafde moeder - won twee Gouden Kalveren: beste muziek (Harry de Wit) en best mannelijke bijrol voor Wim Opbrouck als pooier en vaderfiguur Wickmayer.

Beyond Words ging aan de haal met beste camerawerk (Lennert Hillige) en sound design (Jan Schemer). Een kleine verrassing was beste montage voor Wij , maar dat lijkt ook een eerbetoon aan de onlangs in Ibiza overleden editor Wouter van Luijn.

Bij de televisieprijzen, niet door de Academy, maar door een jury gekozen, wonnen twee publieksfavorieten. Ilse Warringa kreeg een Gouden Kalf voor haar nu al iconische rol van juf Ank in De Luizenmoeder, Kees Hulst ook als Hendrik Groen in Het Geheime Dagboekvan Hendrik Groen , dat tevens beste televisiedrama bleek.