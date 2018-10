Geen peerliefhebber? Jammer, peren zijn goed voor het klimaat

Redacteuren van NRC houden niet erg van peren. In de kistjes met kantoorfruit die ’s ochtends worden bezorgd, blijven ze altijd het langst liggen, soms tot diep in de middag als de kiwi’s, bananen, appels en wilde perziken al lang zijn verdwenen. Dat is jammer, want peren zijn goed voor het klimaat.

Peren komen bijna altijd uit Nederland – in steeds grotere hoeveelheden. Zo’n twintig jaar geleden werden volgens een bericht van de NOS ruim 140 miljoen kilo peren geteeld en 420 miljoen kilo appels. In 2016 was de appelteelt gedaald naar 317 miljoen kilo en het aantal peren gestegen naar 374 miljoen kilo.

De concurrentie van appels uit Polen is te groot, waardoor er aan een peer iets meer te verdienen valt. De meeste peren gaan vervolgens naar het buitenland – zelfs helemaal naar Zuidoost-Azië. Net als NRC-redacteuren zijn de meeste Nederlanders geen peerliefhebbers.

Zo reist ons voedsel de halve wereld over. We halen kiwi’s uit Nieuw-Zeeland, bramen uit Mexico en passievruchten uit Kenia. De milieuschade noemen we een externaliteit. Dat wil zeggen dat die niet in de prijs is meegenomen – bij voorbeeld omdat de vervuiling die het transport veroorzaakt (kwetsbaar fruit gaat per vliegtuig) door niemand wordt betaald. Wat je beter wel en niet kunt eten, is terug te vinden op de groente- en fruitkalender van Milieucentraal.

Steeds vroeger voorjaar

Intussen warmt de aarde verder op en neemt de schade toe – ook voor fruittelers. Dit jaar hebben we het gemerkt aan de langdurige droogte. Maar er is meer, blijkt uit een lijstje van de Wageningen Universiteit met tien zaken waar we zeker last van gaan krijgen. Een daarvan is het voorjaar, dat steeds vroeger begint. De bloesems van appels, kersen en peren komen daardoor eerder uit. Maar, schrijft de universiteit, „bij droge, heldere nachten in april en mei zal er veel verlies van warmte zijn”. Eén strenge nachtvorst kan fataal zijn voor de bloesems, en zonder bloesem geen vrucht.

Onlangs was ik bij een lezing van Jos Delbeke, een Belg die als hoofdonderhandelaar van de EU meer dan tien jaar nauw betrokken was bij het Europese klimaatbeleid. Hij voorspelde dat in de onderhandelingen binnenkort de landbouw en de mobiliteit aan de beurt komen. Tot nu toe betekent klimaatbeleid vooral een hogere energierekening. Ook ‘van het gas af’ blijft ons huis lekker warm. Maar als we geen kiwi’s of passievruchten meer mogen eten, raakt dat de persoonlijke levenssfeer.