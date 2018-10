FIFA schorst voetbalbond van Sierra Leone

De internationale voetbalorganisatie FIFA heeft de nationale bond van Sierra Leone geschorst. In een verklaring die de organisatie vrijdag publiceerde, verwijt FIFA de autoriteiten van het West-Afrikaanse land “inmenging” in de SLFA.

De FIFA is boos over het gedwongen vertrek van SLFA-voorzitter Isha Johansen. Zij werd in 2013 gekozen tot voorzitter van de Sierra Leonse bond, als een van de weinige vrouwelijke bestuurders op het hoogste niveau van het mondiale voetbal. Maar in Sierra Leone is ze, net als de secretaris Christopher Kamara, al vaker in opspraak gekomen.

In september van dit jaar werden de twee bestuurders uit hun functie gezet door een commissie die onderzoek doet naar corruptie in Sierra Leone. Die onafhankelijke overheidsdienst viel op 18 september kantoren van de SLFA binnen, in het kader van een onderzoek naar fraude. Johansen en Kamara worden beide verdacht van het misbruiken van publiek geld; de twee ontkennen de aantijgingen.

‘Derde partij’

Bewindslieden moeten in Sierra Leone voor de duur van een fraude-onderzoek hun taken tijdelijk neerleggen. FIFA verbiedt echter de bemoeienis van een “derde partij” in de aangesloten voetbalorganisaties. Vorige maand waarschuwde de wereldvoetbalbond het ministerie van Sport van Sierra Leone dat een schorsing mogelijk was. Die dreiging werd vrijdag dus opgevolgd:

“De schorsing blijft van kracht totdat de SLFA en het gekozen bestuur (president Isha Johansen en secretaris Christopher Kamara) aan FIFA kunnen bevestigen dat de bond, het pand, de boekhouding en de communicatiekanalen weer onder hun toezicht staan.”

Door het besluit van FIFA mogen het nationale team van Sierra Leone én clubteams niet meer meedoen aan internationale competities. Op 11 en 15 oktober moet het elftal van Sierra Leone eigenlijk kwalificatiewedstrijden spelen tegen Ghana, voor het Afrikaans kampioenschap.

Match-fixing

Johansen is een bekende figuur in het Afrikaanse voetbal. In 2004 richtte ze haar eigen voetbalclub op, net als vader, een van de eigenaren van de club East End Lions in de hoofdstad Freetown. In 2016 werden de SFLA-voorzitter en bestuurder Kamara opgepakt omdat ze hadden nagelaten anti-corruptieonderzoekers volledig in te lichten over de financiën van de voetbalbond. FIFA verdedigde Johansen destijds.

Het onderzoek van de anti-corruptiecommissie richt zich op de SLFA vanwege vermoede match-fixing. De FIFA doet zelf ook onderzoek naar dergelijke zaken. Het gaat onder meer om wedstrijden die werden gespeeld in de kwalificatieronden voor het WK in Zuid-Afrika.