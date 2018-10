Feyenoord-aanvoerder Van Persie vrijgesproken van rode kaart

Feyenoord kan de komende twee wedstrijden toch beschikken over aanvoerder Robin van Persie. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de aanvaller vrijgesproken. Afgelopen zondag kreeg Van Persie vlak voor tijd een rode kaart in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Vitesse (2-1).

Van Persie kreeg rood na een tackle op Max Clark. De aanklager betaald voetbal eiste drie duels schoring, waarvan één voorwaardelijk. Van Persie zei meteen na de wedstrijd dat hij de kaart zou aanvechten. Donderdag kwam de zaak voor bij de tuchtcommissie van de KNVB in Zeist. Hierdoor kan de 35-jarige aanvaller zondag de uitwedstrijd spelen tegen Willem II. De klassieker tegen Ajax, twee competitieduels later, zou sowieso niet in gevaar komen voor de Feyenoord-speler.

Succes dankzij de huisjurist

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord met succes een schorsing aanvocht. In 2015 werd Feyenoord-spits Michiel Kramer vrijgesproken na een klap in het gezicht van De Graafschap-speler Ted van de Pavert. In een beroepszaak huurde de advocaat van Feyenoord, Joris van Benthem, een bewegingswetenschapper in die met beelden aantoonde dat Kramer niet bewust een klap in het gezicht gaf, maar een duw had uitgedeeld.

Ook schorsingen van andere Feyenoordspelers vervielen dankzij advocaat Van Benthem. Twee wedstrijden schorsing na een tackle van verdediger Rick Karsdorp in 2015: vrijspraak. Een kopstoot van spits Eljero Elia tijdens een wedstrijd van Jong Feyenoord in 2015: vrijspraak van vier wedstrijden schorsing vanwege een procedurefout.