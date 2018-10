Een deel van Kameroen wil afscheiden

Wij willen weten wie er wint tijdens de verkiezingen zondag. De Kameroeners willen weten; blijft het rustig? Tanda Theophilus, politiek analist en onderzoeker voor de International Crisis Group is op reis door het West-Afrikaanse land. Hij is een waarnemer tijdens de verkiezingen.

Er broeit van alles in Kameroen – de binnenlandse veiligheid was het belangrijkste onderwerp van de campagne. Niet voor niets reisde president Paul Biya, die hoogstwaarschijnlijk herkozen wordt, af naar het Verre Noorden, de dichtbevolkte provincie waar sinds 2014 een strijd woedt tegen Boko Haram. De islamitische extremistische groepering uit Nigeria pleegde ook aanslagen in Kameroen.

Biya, al sinds 1982 aan de macht in Kameroen, is er volgens de ICG in geslaagd de groepering „nagenoeg compleet” te verdrijven. Kameroense soldaten werden getraind door de Verenigde Staten in anti-terreur. „Door naar het Verre Noorden af te reizen, kon hij laten zien: ik versloeg de terroristen hier, en zal hetzelfde doen met de terroristen in het westen”, zegt Theophilus.

Het ‘westen’, dat zijn de provincies Noordwest en Zuidwest. Ook daar zijn volgens Biya en zijn regering terroristen actief. Maar anders dan een islamitische terreurgroep betreft het in deze Engelstalige regio’s een separatistische beweging: van de Ambazonian Defence Force, de Red Dragons en de Tiger milities, groeperingen die bereid zijn steeds meer te vechten voor afscheiding van de Franstalige staat.

Meerdere milities

In het afgelopen jaar zijn meerdere gewapende milities ontstaan in de twee Engelstalige regio’s. Die opstand heeft een lange geschiedenis; de Engelstaligen worden achtergesteld door de Franstalige meerderheid en politieke elite van het land. Zo’n 20 procent van de inwoners van Kameroen is Engelstalig. Bijna alle ministers in de regering in hoofdstad Yaoundé spreken Frans, net als de politie en het leger die in het westen worden gestationeerd.

In 2017 zorgden hervormingen in het onderwijs en het rechtssysteem – die juist worden gezien als belangrijke peilers in de Engelstalige cultuur - voor onvrede onder Engelstalige leraren en advocaten. Hun protesten werden hardhandig neergeslagen, wat leidde tot meer verzet en de oprichting van verdedigingsmilities.

„Die situatie is de laatste maanden verergerd, de strijdende groepen zijn gegroeid in ledental, zegt Theophilus. „Meer groepen zijn nu gewapend, en ze dragen zwaardere wapens.”

Analisten schatten het aantal gewapende separatisten op duizend, het dodental in de regio loopt op. De nationale legereenheden van Biya en de separatisten doen elkaar over en weer wrede dingen aan, zegt Theophilus, met dit jaar al zeker vierhonderd burgerdoden alf gevolg.

Olie op het vuur

Het optreden van het leger zorgt voor olie op het vuur, zegt Theophilus. In juni en juli wilden de Engelstalige groepen een provincie met meer autonomie. Nu nemen zij pas genoegen met een eigen staat, het gedroomde Ambazonia. „Eerder in de zomer stelde het ICG een dialoog voor tussen de verschillende partijen, maar dat is nu niet te doen”, stelt Theophilus. „De enige dialoog waar de milities nog voor willen zitten, is om de separatie vast te stellen.”

Dat gebeurt al een beetje. In Noordwest en Zuidwest winnen verschillende groepen aan terrein, ziet analist Theophilus, maar van één uniforme beweging is nog geen sprake: „Op de grond willen de separatisten best samen vechten, maar in de hogere leiding is sprake van spanning”, zegt Theophilus. De milities worden aangespoord, geleid en gesteund – met voornamelijk financiële middelen, maar ook bewapeningen – vanuit Engelstalige diaspora in de Verenigde Staten, België en Zuid-Afrika. „Zogeheten regeringen in ballingschap voor Engelstalig Kameroen zijn er altijd geweest. Ze zien nu hun kans schoon, denk ik. Maar aanhoudend geweld betekent nog niet dat de voortgang daarna duidelijk wordt en dat die separatie er komt.”

De leiders in ballingschap gaan niet stemmen, Biya’s winst staat vast. Met verkiezingen uit de weg, denkt Theophilus, zullen kiezers in de hoofdstad en de Franstalige gebieden zich weer bezighouden met hun eigen zaken. Internationale denktanks en organisaties zullen minder goed opletten. „Biya wacht op zijn kans. Met een nieuw mandaat van het volk kan hij straks niet een paar, maar ál zijn legereenheden naar het Noord- en Zuidwesten sturen. Als de separatisten geen dialoog willen, dan krijgen ze die ook niet.”