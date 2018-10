Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Columnist Carolien Roelants las een interessant artikel van Bloomberg over de Iran Action Group, de Amerikaanse regeringscommissie die tot taak heeft ervoor te zorgen dat de Amerikaanse sancties Iran inderdaad gaan wurgen.

Waar staat het VK zes maanden voor de Brexit?

Waar staat het Verenigd Koninkrijk zes maanden voor de Brexit? Correspondent Melle Garschagen las in The New York Times een goed overzichtsstuk.