CDA wil verbod op Turkse politie-app

Het CDA uit zijn zorgen over een Turkse politie-app waarmee critici van de Turkse president Erdogan aangegeven kunnen worden. Kamerleden Pieter Heerma en Chris van Dam willen weten in welke mate de app in Nederland wordt gebruikt en of de app verboden zou kunnen worden. Dat bevestigt de partij na berichtgeving in De Telegraaf.

In Duitsland kwam de app ‘EGM Mobil’ afgelopen week al in het nieuws. Toen bleek dat Turkse Duitsers namen van critici doorspeelden aan de Turkse politie via de app. Dat leverde de critici problemen op bij het afreizen naar Turkije. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung zou de app in Duitsland al meer dan 100.000 keer geïnstalleerd zijn.

Het is niet bekend hoeveel mensen in Nederland de app gebruiken. Wel is de app te downloaden in de Apple-store en de Google Play Store. Met de app kunnen verschillende zaken met de Turkse politie geregeld worden, zoals parkeerverzoeken en inzage in klachtenformulieren.

Onrust over lijst met gülenisten onderstreept blijvende spanning Lees ook:

‘Turkse spanningen naar Nederland exporteren’

“Ontwrichtend en onwenselijk” noemen de CDA-Kamerleden Heerma en Van Dam de app. Ze maken zich zorgen over “de intimiderende houding van de Turkse overheid richting Turkse Nederlanders”.

In 2016 doken lijsten op met namen van Gülen-aanhangers in Nederland. De in de Verenigde Staten in ballingschap levende geestelijke Fethullah Gülen wordt door de Turkse president Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de mislukte coup in 2016. Daarop reageerden verschillende Tweede Kamerleden verontrust.

Toenmalig minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) antwoordde destijds op kamervragen dat het kabinet de Turkse regering “consequent en in kritische bewoordingen” duidelijk maakt dat “de Turkse spanningen niet naar Nederland moeten worden geëxporteerd”.