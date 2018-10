Brabantse hondenleverancier schikt met gebeten Palestijn

Het Nederlandse bedrijf Four Winds Policedog Center heeft een schikking getroffen met een Palestijn die is gebeten door hond die afkomstig is van het bedrijf. Uit onderzoek van NRC was gebleken dat deze destijds minderjarige jongen eind 2014 op de bezette Westelijke Jordaanoever is gebeten door een hond op commando van het Israëlische leger, dat de hond had gekocht van het Brabantse bedrijf.

Psychische klachten

Four Winds „betreurt het incident”, volgens een publieke verklaring, evenals de opgelopen schade. Hamzeh Hashem hield aan de aanval van de hond lichamelijke en psychische klachten over. Het bedrijf in het Brabantse Geffen benadrukt dat het Israëlische leger de hond heeft getraind en erkent geen juridische aansprakelijkheid. „Als gebaar van goede wil” betaalt het bedrijf de Palestijn een onbekend geldbedrag, „als bijdrage in zijn herstelproces”.

Na de berichtgeving in NRC is het bedrijf door het kabinet gewezen op internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en stopte het bedrijf met de levering van ‘bijthonden’ aan Israël. Voor de publicatie leverde het bedrijf naar eigen zeggen 90 procent van de honden van het Israëlische leger.

Hamzeh Hashem had via de Nederlandse advocaat Liesbeth Zegveld het bedrijf gedagvaard. „Het is voor het eerst dat een Nederlands bedrijf betaalt voor geweld in de bezette Palestijnse gebieden”, aldus Zegveld, die „erg blij” is met de schikking. Het bedrijf wil geen commentaar geven.