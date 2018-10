Borden langs Nederlandse snelwegen waarschuwen voor Afrikaanse varkenspest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vrijdag waarschuwingsborden geplaatst over de Afrikaanse varkenpest op de parkeerplaatsen Oeienbosch en de Beerze aan de A67. De borden staan in de buurt van natuurgebieden en geven informatie om de verspreiding van de besmettelijke ziekte tegen te gaan.

Afrikaanse varkenspest komt voor bij varkens en zwijnen en is niet gevaarlijk voor mensen. Recentelijk zijn dode dieren in de Belgische Ardennen. De ziekte wordt overgebracht via besmet varkensvlees. De NVWA adviseert chauffeurs die over de Nederlandse snelwegen rijden daarom om geen etensresten achter te laten op parkeerplaatsen, maar die in een gesloten afvalbak te gooien.

Dit weekend worden in totaal 150 borden geplaatst, voornamelijk in de grensgebieden met België en Duitsland.

Verspreiding tegengaan

De Afrikaanse varkenspest komt al meerdere jaren voor in Oost-Europa. Volgens de NVWA komt de ziekte steeds dichter bij Nederland. In september werd de pest bij twee everzwijnen in de gemeente Étalle in het Waalse Luxemburg vastgesteld. Nog geen varkenshouderijen zijn besmet. Om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen, worden transportwagens die uit besmet gebied komen extra gereinigd.

De NVWA, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijkswaterstaat, provincies en andere organisaties controleren de gezondheid van zwijnen in Nederland. Ook wordt geprobeerd om de wilde dieren in hun leefgebieden te houden.