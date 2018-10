Baas van Interpol verdwenen in China

De president van de internationale politieorganisatie Interpol, Meng Hongwei, is verdwenen in China. Op 29 september reisde hij vanuit zijn woonplaats Lyon naar zijn geboorteland China, sindsdien hebben zijn vrouw en kinderen niets meer van hem vernomen. Dat melden Franse media vrijdag.

Het hoofdkantoor van Interpol staat in Lyon en Meng woont daar ook met zijn gezin. De 64-jarige president was eerder de onderminister van Openbare Veiligheid in China. Sinds 2016 is hij de baas van Interpol. De Franse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld naar zijn verdwijning.

Meng is de eerste Chinees die de hoogste positie van Interpol bekleedt. De benoeming oogstte kritiek van mensenrechtenorganisaties. Zo noemde Amnesty International Mengs benoeming destijds “buitengewoon zorgwekkend”, omdat China verdacht wordt van het herhaaldelijk proberen het Interpol-mandaat te misbruiken om dissidenten en vluchtelingen te arresteren. Interpol heeft dit altijd weersproken en benadrukt dat Meng in zijn functie niet betrokken is bij het dagelijkse opsporingswerk, meldt ANP.