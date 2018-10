Autobouwer VDL Nedcar schrapt duizend banen

Bij VDL Nedcar verdwijnen duizend banen. Dat bevestigt een woordvoerder van de automaker uit het Limburgse Born na berichtgeving van dagblad De Limburger. De ingreep is het gevolg van minder bestellingen door opdrachtgever BMW.

Mini’s

Het Duitse automerk laat in 2019 40.000 tot 60.000 auto’s minder bouwen dan de 220.000 wagens die dit jaar waren gepland. Vooral naar de Mini, die in Born gemaakt wordt, is in Duitsland en Groot-Brittanië minder vraag. Dat heeft directe consequenties. Dat had de start van de productie van Mini ook: in 2016 leverde de start 1.200 extra banen op. In januari 2017 kreeg de fabrikant er nog achthonderd banen bij.

Het kan snel gaan: anderhalf jaar geleden kon BMW de vraag naar het type BMW X1 niet aan en kwam het merk zelfs achter met de productie in Born. Nedcar-personeel moest langere dagen maken om sancties te voorkomen

De helft van het aantal banen dat verdwijnt betreft tijdelijk personeel dat juist was aangenomen om de piek in de productie dit jaar aan te kunnen.

Circa driehonderd medewerkers zullen via “natuurlijk verloop” vertrekken, bijvoorbeeld medewerkers die met pensioen gaan. Bij de overige tweehonderd gedupeerden gaat het om uitzendkrachten. Voor hen wordt door uitzendbureaus nieuw werk gezocht, zegt een woordvoerder van VDL Nedcar.

Opschalen

VDL Nedcar meldde eerder al dat de productie volgend jaar lager zou uitvallen. Het bedrijf verwacht dat de productie in 2020 weer zal aantrekken en daarmee ook weer extra mensen nodig te zullen hebben. Dat is nog wel onderwerp van gesprekken die met BMW moeten worden gevoerd, zegt de woordvoerder.

Vakbond FNV is evenmin niet erg bezorgd. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen en de medewerkers die hun werk verliezen hebben dat in de huidige markt zo terug. Een woordvoerder is eerder bezorgd dat VDL Nedcar bij een volgende piek in de productie moeite zal hebben genoeg nieuw personeel aan te trekken, omdat dat nu elders aan de slag gaat. “Daarover gaan we graag in gesprek met VDL Nedcar.”