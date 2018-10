André Bolhuis stapt in 2019 vervroegd op als voorzitter NOC*NSF

André Bolhuis stopt in mei 2019 als voorzitter van de Olympische sportkoepel NOC*NSF. Dat is een half jaar voordat zijn termijn officieel afloopt. In een verklaring aan de leden laat hij weten zijn opvolger “alle tijd en ruimte” te willen geven om zich voor te bereiden op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo in 2020.

Bolhuis werd bijna elf jaar geleden gekozen in het bestuur van de sportorganisatie. De statuten van NOC*NSF schrijven voor dat bestuursleden maximaal twaalf jaar in functie mogen blijven. De voorzitter deelde het besluit over zijn vertrek afgelopen september met de rest van het bestuur.

De oud-hockeyer vervult sinds mei 2010 de functie van voorzitter van de nationale sportorganisatie. NOC*NSF moet nu op zoek naar een nieuwe preses. De sportkoepel zou “binnenkort” de nieuwe chef de mission voor de komende Spelen bekend moeten maken, meldt persbureau ANP. Onder andere oud-zwemmer Pieter van den Hoogenband is in gesprek voor die functie.