Amerikaanse veteraan bekent sturen gifbrief aan Trump

Een 39-jarige Amerikaanse veteraan heeft bekend dat hij president Trump een gifbrief heeft verstuurd, meldt persbureau Reuters. Ook zou hij brieven met een dodelijke gif hebben gestuurd naar FBI-directeur Christopher Wray, minister van Defensie James Mattis en aan John Richardson, de bevelhebber van de Amerikaanse zeestrijdkrachten.

De man, William Clyde Allen III, verstuurde de enveloppen met het gif op 24 september. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om ricine, een gif dat gemakkelijk gemaakt kan worden met de bonen van de castorolieplant. De brieven zijn allemaal onderschept en er zijn geen slachtoffers gevallen. Waarom de veteraan de gifbrieven stuurde is niet bekendgemaakt. Hij diende van 1998 tot 2002 in de marine.

Allen werd woensdag gearresteerd in Logan, in de staat Utah. Kort hiervoor hadden de Amerikaanse geheime diensten bekendgemaakt dat er gifbrieven waren verstuurd aan Trump, Mattis en Richardson.

Gif uit bonen

Ricine is een eiwit dat kan worden gewonnen uit zogenoemde ricinus-bonen, ook wel bekend als wonderbonen. De stof is giftig en kan binnen een paar uur leiden tot ademhalingsproblemen, overgeven, interne bloedingen en uiteindelijk de dood. Het gif kan worden ingeademd, geïnjecteerd of via de huid worden toegebracht.

Het gif uit de wonderboon is vaker gebruikt voor moorden en dreigementen. Ricine werd onder meer ingezet bij de zogenoemde paraplumoord in 1978, waarbij de Bulgaarse dissident Georgi Markov werd vermoord met een dosis ricine op het puntje van een paraplu. In 2013 onderschepten de Amwerikaanse veiligheidsdiensten een gifbrief met ricine gericht aan de toenmalige president Barack Obama.