50Plus-Kamerlid nieuwe lijsttrekker Eerste Kamer

Tweede Kamerlid Martin van Rooijen (76) is de lijsttrekker van 50Plus voor de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. Daartoe besloot het partijbestuur van de partij vrijdag, meldt ANP. Van Rooijen volgt de partij-oprichter Jan Nagel op, die na de komende verkiezingen vertrekt uit de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer is geen onbekend terrein voor Van Rooijen. Tussen 2015 en 2017 zat hij al voor 50Plus in de senaat. De leden van de partij moeten nog instemmen met de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit.

De ouderenpartij verwacht na de Provinciale Statenverkiezingen een grotere rol te spelen, omdat de kans groot is dat de regeringscoalitie haar meerderheid kwijtraakt in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen zouden dan mogelijk aangewezen zijn op de steun van 50Plus.

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. De nieuw verkozen leden van de Provinciale Staten en leden van de Kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland, kiezen twee maanden later de nieuwe leden in de Eerste Kamer.

‘De comeback kid’

Van Rooijen heeft een lange Haagse carrière. In het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was hij staatssecretaris voor Fiscale Zaken voor de KVP. Een periode als Tweede Kamerlid van het CDA volgde (1977-1980). In 2013 klopte hij weer aan op het Binnenhof. Aanvankelijk wilde hij Eerste Kamerlid worden voor het CDA, waar hij toen “meer dan vijftig jaar lid” van was, zei hij eind juli tegen NRC. Maar hij werd afgewezen door de christendemocraten. De reden: “Ze vonden me te oud.”

Jan Nagel, oprichter en senator van 50Plus, strikte Van Rooijen wel voor de Eerste Kamer. Na drie jaar vertrok Van Rooijen naar de Tweede Kamer voor de ouderenpartij. Daar werd hij onder meer woordvoerder Financiën en was hij het oudste Kamerlid. “Ik ben de comeback kid“, zei hij tegen NRC.

Van Rooijen viel onder andere op door samen met PVV-Kamerlid Edgar Mulder de besluitvorming over de afbouw van de wet Hillen te vertragen eind vorig jaar. Hij voerde urenlang het woord in de Tweede Kamer over de wet die fiscaal voordeel opleverde voor huizenbezitters, een zogenaamde ‘filibuster’. Het debat had 35 uur moeten duren, maar eindigde voortijdig.