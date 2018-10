Met veel gedrevenheid slaat Oranje eerste slag

Liefst acht Oranje-speelsters verdedigen met doodsverachting in het eigen strafschopgebied, als keeper Loes Geurts een Deens schot tegenhoudt. Het is een minuut voor rust, Nederland is net op een 2-0 voorsprong gekomen. Geen verslapping nu. Acht speelsters, één gedachte: weg die bal. De Europees kampioen moet en zal naar het WK in Frankrijk. „Zoveel gedrevenheid”, constateerde bondscoach Sarina Wiegman na afloop voor de camera van Veronica. „Dat geeft aan hoe graag wij met elkaar iets willen.”

De Nederlandse vrouwen wonnen vrijdagavond in Breda de eerste van twee play-offduels tegen Denemarken met 2-0. Een uitverkocht stadion met 19.000 fans genoot van de reprise van de EK-finale, toen Nederland met 4-2 won. Aanstaande dinsdag is in Viborg de return, de winnaar speelt om het laatste Europese WK-ticket tegen de winnaar van België-Zwitserland. „We zijn er nog lang niet”, waarschuwde uitblinker Shanice van de Sanden. „Er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Maar dat je met 2-0 wint, is heerlijk.”

Na de teleurstellende nederlaag in Noorwegen, waardoor Oranje in het laatste groepsduel directe plaatsing voor het WK misliep, werd veel gepraat. Speelsters met elkaar, speelsters individueel met de technische staf en afgelopen maandag met de hele groep. Een peptalk van rapper Ali B was een extraatje. „We zijn toe aan de volgende stap”, hield coach Wiegman de internationals voor. De Europees kampioen mag komende zomer niet ontbreken op het WK. Zie de spanning op de gezichten, als de speelsters in Breda uit de spelersbus stappen.

Vier jaar geleden speelde Oranje ook play-offs, voor het WK in Canada. Toen schakelde de ploeg overtuigend Schotland en Italië uit, en barstte in de kleedkamer in Verona een spontaan feest los omdat voor het eerst het WK was gehaald. Maar na de glansrijke Europese titel van 2017 in eigen land is alles anders. ‘Mogen’ winnen is ‘moeten’ winnen geworden, met alle extra druk van dien. In Noorwegen slaagde Nederland er niet in met de juiste instelling te starten en volgde binnen zes minuten een 2-0 achterstand. Hoe zou de ploeg die zware tegenslag verwerken?

Vrijdag was van zenuwen of negatieve spanning geen moment sprake. Nederland zette Denemarken energiek onder druk en liet de bal snel rondgaan. Jackie Groenen raakte in de 13de minuut met een diagonaal schot de lat. Liet Oranje zich in Noorwegen nog kinderlijk aftroeven, in Breda waren alle duels vanaf het begin voor de thuisploeg.

Na 21 minuten vond de hard werkende Lieke Martens op rechts Van de Sanden, die scherp voorzette op Lineth Beerensteyn. De spits van Bayern München kon eenvoudig raak koppen. Ook de tweede Nederlandse treffer werd met het hoofd gescoord. De voorzet kwam nu van linksback Van Es, Van de Sanden kopte de bal hard in de rechterbovenhoek.

Na rust bleef Oranje jagen op een grotere voorsprong. De Deense aanvalster Pernille Harder, Europees voetbalster van het jaar, en Nadia Nadim kregen geen voet aan de grond. Invalster Vivianne Miedema, die last had van een kuitblessure, stifte op de lat. Vlak voor tijd kwam de 2-0, een riante uitgangspositie voor de return, nog even in gevaar toen de Deense Kartine Veje de lat raakte. „Dit is een goed begin maar we zijn er nog lang niet”, concludeerde ook Wiegman.