Zelfs de VVD is boos op ING-commissaris Breukink

De ING doet een mislukte poging om politici te temmen. De verhuizing van Unilever wankelt, en daarmee de dividendmaatregel. En Sharon Gesthuizen vertelt wat achter haar partijwissel schuilt.

SPIEGEL: De grootste schikking uit de Nederlandse geschiedenis lijkt ING geen les in nederigheid te hebben geleerd. Commissaris Henk Breukink stelt dat politici “hun toon moeten matigen”. Volgens Breukink gooien politici met hun kritiek “kooltjes op het vuur” en doen dat ze “uit eigenbelang”. PvdA’er Henk Nijboer wijst erop dat Breukink al bij de ING-familie hoorde toen de overheid de bank door de crisis overeind moest helpen. Zelfs de VVD is boos: “ING, stop met vingerwijzen en kijk eens goed in de spiegel”, schrijft Roald van der Linde in een opiniestuk in het FD.

D-WOORD: Het ongemak over de dividendmaatregel dreigt alleen maar te groeien. De verhuizing van Unilever naar Nederland zou namelijk wankelen. De Volkskrant meldt dat steeds meer Britse aandeelhouders van plan zijn de verhuizing weg te stemmen. Eind oktober moet juist minimaal 75 procent van hen de omvorming tot een (helemaal) Nederlands bedrijf nog goedkeuren. Als wat de Volkskrant schetst klopt, dan valt een belangrijk argument van Mark Rutte weg. Op de eerste dag van de Algemene Financiële Beschouwingen was de maatregel weer schietschijf voor de oppositie. Zelfs de SGP overwoog de maatregel af te vallen. Het kabinet geeft ondertussen geen krimp.

DEMOCRATEN 66: Ondertussen is D66 ongemakkelijk met de maatregel. In aanloop naar het partijcongres zaterdag heeft het landelijk bureau een motie over de dividendmaatregel afgezwakt. Een raadslid uit Castricum riep op Twitter op om tegen de afschaffing van de dividendbelasting te stemmen. Daarna kreeg hij een telefoontje van het partijbureau. Nu staat in zijn motie dat de partij “zich tot het uiterste in moet spannen” om de belastingmaatregel te houden. De partij geeft een neutraal stemadvies. EenVandaag peilde eerder al dat zeven op de tien D66-stemmers de steun voor de afschaffing een slechte zaak vindt.

TIMING: Kajsa Ollongren blijft erbij dat ze vanwege overleg met buitenlandse inlichtingendiensten een kritisch rapport over de AIVD net ná het referendum publiceerde. De ambtenaar die in een interne mail schreef dat de minister had besloten dat “nu verzending van het rapport niet meer enige tijd voor het referendum kan plaatsvinden, verzending na het referendum te verkiezen is” gaf ze opvallend genoeg geen ongelijk. Volgens haar lezen critici de mail verkeerd. In de zin erna staat dat de extra tijd ook nodig was voor de afstemming met buitenlandse geheime diensten. Dát was de enige reden, herhaalde Ollongren. Ze zegde de Kamer wel toe om te gaan bekijken of zulke rapporten in de toekomst sneller naar het parlement kunnen worden gestuurd.

IDENTITEITSAPP: Gemeenten, marktpartijen, verschillende Kamerleden en het ministerie van Binnenlandse Zaken willen een toekomstbestendig digitaal paspoort. Voorlopig is er een wildgroei aan initiatieven. In de app IRMA kunnen Nederlanders bijvoorbeeld gegevens uit hun bevolkingsregister downloaden.Utrechters en Eindhovenaren kunnen zich binnenkort in een andere app met gezichtsherkenning identificeren. Het ministerie wacht voorlopig af welke methode als winnaar uit de bus komt.

CARROUSEL: Annemarie Jorritsma is nu ook officieel lijsttrekker voor de senaat. Ze was al fractievoorzitter van de VVD. PvdD’er Femke Merel van Kooten wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door het Amsterdamse duo-raadslid Eva Akerboom, met 26 jaar dan het jongste lid van de huidige Tweede Kamer. En Sharon Gesthuizen vertelde in de podcast Betrouwbare Bronnen van Jaap Jansen over haar opmerkelijke partijwissel. Haar partij verschoof naar een minder ruimhartig standpunt over vluchtelingen, het thema waar Gesthuizen zeven jaar het woord over voerde.

QUOTE VAN DE DAG:

“De tragiek van elke sterke leider: hoe langer hij aanblijft, hoe groter de leegte die hij achterlaat, hoe onaantrekkelijker zijn vertrek”

Tom-Jan Meeus blikt vooruit op het D66-congres zaterdag in Den Bosch, en de positie van Alexander Pechtold.