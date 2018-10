Rokerige maissoep

Gerookt water vindt u bij een select aantal speciaalzaken, maar u kunt het ook achterwege laten.

Breng een kleine pan water aan de kook, voeg de eieren toe en kook ze 6 minuten tot de dooier nog zacht is, maar niet meer vloeibaar. Spoel de eieren een minuut af onder de koude kraan, zodat ze makkelijk te pellen zijn. Schenk een scheutje olie in een grote pan met dikke bodem. Bak de prei en knoflook 10-12 minuten in de hete olie tot de prei zacht en zoet is, maar niet bruin.

Hak de aardappels in blokjes van een centimeter. Snijd de mais van de kolven; ik plaats de kolven met de onderkant in een kom zodat de korrels in de kom terechtkomen. Voeg de aardappels en mais toe aan de prei, gevolgd door de bouillon en het gerookte water. Breng het mengsel zachtjes aan de kook en laat het 15 minuten sudderen tot de aardappels gaar zijn en rondom bijna stuk gaan. Benut deze tijd om de eieren te pellen en te halveren en de korianderblaadjes van de stelen te plukken. Hak de korianderblaadjes grof. Roer de crème fraîche en het citroensap met de helft van de koriander door de soep en warm hem op, haal dan de pan van het vuur.

Serveer de soep in kommen, met de gehalveerde eieren erop en wat koriander erover.