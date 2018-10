Ik zit in de trein van Groningen naar Den Haag.

Vlak voor Zwolle klinkt het uit de luidspreker: „Het volgende station is Zwolle. Het achterste treinstel blijft achter in Zwolle. Het is het stel met het nummer....” Het blijft even stil. Dan klinkt het : „Ik weet niet welk stel het is, maar als u hier over 10 minuten nog staat dan zit u erin.” Waarop de machinist alsnog maar even het nummer omroept.