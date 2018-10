Schouten wil illegale hondenhandel aanpakken met identificatieplicht

Honden die vanaf 2020 nieuw zijn in Nederland moeten verplicht een paspoort hebben met een aantal basisgegevens. Zo moet voor iemand die een hond koopt eenvoudig na te gaan zijn waar het dier vandaan komt, wat zijn medische geschiedenis is en wie eerdere eigenaren waren. Het voornemen is onderdeel van een set aan maatregelen waarmee minister Carola Schouten (Landbouw, CU) het dierenwelzijn wil verbeteren.

Wie geen paspoort heeft voor elke nieuwe hond - de maatregel moet gaan gelden voor zowel pasgeboren puppy’s als geïmporteerde honden - loopt vanaf 1 januari 2020 het risico een boete te krijgen. Hoe hoog die gaat zijn, is nog onduidelijk.

De totale hondenpopulatie in Nederland heeft een grootte van ongeveer 1,5 miljoen. Daarvan is ongeveer eenderde een rashond met stamboom, zo liet het ministerie eerder weten. Een deel daarvan komt met vervalste of incomplete papieren Nederland in. Honden uit het buitenland brengen mogelijk rabies - oftewel hondsdolheid - het land in. Deze ziekte kan dodelijk zijn wanneer deze wordt overgedragen op mensen.

Meer maatregelen

Naast een identificatieplicht voor honden werkt Schouten, in samenspraak met de Dierenbescherming, ook aan een keurmerk voor kleinschalige hondenfokkerijen. Op die manier moet er een zogeheten witte lijst ontstaan met ‘goede’ verkopers, laat de minister in de Kamerbrief weten. Woensdag al liet minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) weten dat wie zich schuldig maakt aan dierenmishandeling in de toekomst tot tien jaar geen dieren mag houden. Hij heeft daartoe een wetsvoorstel opgesteld.

Een andere maatregel die Schouten op Werelddierendag aankondigt is dat ze de duur van de transport van slachtvee wil inkorten. Dieren die bestemd zijn voor de slacht, zoals koeien en varkens, mogen als het aan de minister ligt nog maximaal acht uur vervoerd worden. Nu nog is het zo dat ze soms meer dan 20 uur in een vrachtwagen zitten om elders in Europa geslacht te worden. “De beelden van gekantelde vrachtwagens, het ruw vangen van kippen of eenden voor transport of vrachtwagens die uren in de brandende zon staan, raken mij net als vele anderen, zeer”, schrijft Schouten in de Kamerbrief waarin ze donderdag - op Dierendag - haar voornemen aankondigt.