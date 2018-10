Ronaldo niet opgeroepen voor Portugese team

Cristiano Ronaldo komt in 2018 niet meer in actie voor de Portugese nationale ploeg. De speler is door bondscoach Fernando Santos buiten de selectie gehouden voor de komende Nations League-wedstrijd tegen Polen en de oefenwedstrijd tegen Schotland. Over de reden laten de coach en aanvaller zich niet uit, maar aangenomen wordt dat de recente beschuldiging van seksueel misbruik van een Amerikaanse vrouw de oorzaak.

Ronaldo werd in september al niet geselecteerd voor de Portugese nationale ploeg. Ook in november zal hij er niet bijzijn wanneer er weer twee interlands op de planning staan, bevestigde Santos. Over een definitief einde van de loopbaan bij het Portugese team voor de 33-jarige wereldster werd nog niets gerept. “Voor de komende twee selectierondes, deze en die van komende maand, zal Ronaldo er niet bij zijn.” En over de reden: “Dat is persoonlijk.”

Verkrachtingszaak

Begin deze week bleek dat de politie in Las Vegas een oude zaak heropent die draait om een vermeende verkrachting door Cristiano Ronaldo. Die zou in 2009 hebben plaatsgevonden in de Amerikaanse casinostad. Het slachtoffer, Kathryn Mayorga, deed een dag na het incident aangifte maar weigerde daarbij de naam te noemen van de voetballer. Omdat ze niet wilde dat de Portugees ermee wegkwam schikten beide partijen de zaak in 2010, op advies van de advocaat van slachtoffer. In ruil voor 375.000 dollar zou ze zwijgen over het incident.

De politie deed al eerder onderzoek naar de verkrachting, maar door de schikking kon Mayorga geen plaats of verdachte van het incident noemen. Ronaldo heeft de beschuldigingen altijd ontkend, maar uit documenten die onder meer NRC en het Duitse Der Spiegel konden inzien, komt een ander beeld naar voren. Voordat in 2010 de schikking werd gesloten, beantwoordde Ronaldo een lijst met vragen van zijn advocatenteam. Hij zei daarin onder meer: “Ze bleef zeggen: ‘nee’, ‘doe het niet’. [..] Achteraf heb ik me verontschuldigd.”

De Portugees kwam tot nu toe 154 keer uit voor het nationale team en scoorde daarin 85 doelpunten.