Het onverwachte succes van een Nederlandse band in Hollywood

Het is begin 2016 als Rilan Ramhane, frontman van Rilan and the Bombardiers, met zijn vriendin op vakantie is in Luxemburg. Hij en zijn Haarlemse band hebben net een chaotische periode achter de rug. Eerste ep uitgebracht, bandleden kwamen en gingen, een breuk met het management. Ramhane noemt het zelf „een big chaos, een wervelstorm”. Hij ligt op bed als hij op z’n telefoon een mailtje ziet binnenkomen met een verzoek. Het is van Paramount Pictures, een van de grootste filmstudio’s in Hollywood: of ze hun muziek mogen gebruiken voor een aankomende, grote Netflix-serie.

Na veel wisselingen in de band was dat het moment dat alles veranderde voor Rilan and the Bombardiers. „We besloten echt met z’n vieren verder te gaan”, vertelt Ramhane (31). Samen met gitarist Tim William van Ouwerkerk (30) kijken ze in hun studio in Haarlem, een oude drijfriemenfabriek aan het Spaarne, terug op de afgelopen tijd. De twee kennen elkaar van de middelbare school waar ze elkaar vonden in hun voorliefde voor Jimi Hendrix. Ramhane, 2 meter lang en een forse afro, is vooral aan het woord; Van Ouwerkerk, halflang haar en een gekleurde sleeve op de rechterarm, vult aan waar nodig. Samen zijn ze de langstgedienden van Rilan and the Bombardiers, die verder bestaat uit Azim Inami (24) en Efraim de Nijs Latuheru (28).

In New York werk je gewoon samen met muzikanten die met Paul McCartney en Stevie Wonder gespeeld hebben Rilan Ramhane

Het nummer dat Paramount wil hebben, had de band een jaar eerder als singel uitgebracht in Nederland, met weinig succes. Maar ‘Walking on Fire’ werd wel opgepikt door Hillydilly, een invloedrijke Canadees muziekblog. Deze muzikale curator wordt op de voet gevolgd door veel mensen die er toe doen in de muziekwereld, waaronder de music supervisor van Paramount Pictures. Ramhane hapt toe, dit is een grote kans voor de band.

Onweerstaanbare baslijn

Bijna een half jaar later is het zover: het eerste seizoen van Shooter verschijnt op Netflix. De actieserie gaat over een Amerikaanse sluipschutter die ten onrechte wordt beschuldigd van een aanslag op de president en vervolgens op zoek gaat naar de waarheid. In de zesde aflevering van het eerste seizoen waarin de sluipschutter wordt opgejaagd door de autoriteiten, klinkt ‘Walking on Fire’. Een funky nummer, met een onweerstaanbaar catchy baslijn en Ramhanes markante, schorre stem die zingt: ‘I’m leading my heartache into the night, I’m changing my old ways, now I’m walking on fire’. Na Shooter nemen ook de makers van de Amerikaanse series Shut Eye en Rosewood contact op met Ramhane, ook zij willen het nummer in hun serie. Een band die in Nederland nog maar bescheiden bekendheid geniet is opeens wereldwijd op tv te horen. Met de opbrengsten van de royalties – variërend van 4.000 tot 10.000 euro per serie – besloten ze dan eindelijk hun eerste album op te nemen, in New York welteverstaan.

De clip van ‘Walking on Fire’.



„Voor onze ep hadden we samengewerkt met twee jongens uit New York die daar een studio hadden. Met het geld dat we verdiend hadden, konden we tickets en een airbnb betalen”, vertelt Ramhane. „Natuurlijk, je kan ook hier een album opnemen, maar daar werk je gewoon samen met muzikanten die met Paul McCartney en Stevie Wonder gespeeld hebben.”

Het resultaat is een album dat qua genres alle kanten op schiet. Van klassieke strijkers op ‘Pretty Girls’ tot strakke rap op ‘Welfaremen’. Pop, hiphop, funk, r&b – het is allemaal terug te horen op hun album Afro Dite. „We zijn nog zoekende naar onze stijl, en dat vind ik juist fijn”, zegt Ramhane. „Onze grote inspirators, Miles Davis, Jimi Hendrix, David Bowie [de bandnaam komt van ‘Little Bombardier’ van David Bowie, red.] bleven ook telkens veranderen. Dat willen wij ook.”

Luister hier het album ‘Afro Dite’.



Touren door Duitsland

Het onverwachte succes in Hollywood heeft veel veranderd. Eerst Nederland veroveren en dan de rest, gaat niet op voor Rilan and the Bombardiers. De band gaat toeren door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Een bedrijf in New York gaat hun muziek promoten bij tv-series en films. „De opbrengsten daaruit kunnen behoorlijk variëren: van 100 dollar tot wel een ton voor een grote productie voor Versace bijvoorbeeld. Het is op dit moment eerlijk gezegd niet zo belangrijk of we de serie of film echt goed vinden. We willen zo veel mogelijk muziek maken, en dat is een dure zaak he, dit is een manier om wereldwijd op de radar komen.” Houden ze met nieuwe muziek al rekening met eventuele Hollywood-producties? Ramhane: „Dat is aanlokkelijk, maar zo werkt het niet. Je moet eerst je hart volgen. Onze muziek leent zich wel goed voor cinema. Op de nieuwe plaat zie ik bij ‘Freeman’ al helemaal een woestijn voor me, rode rotsen, adelaars. Dat zie ik wel gebeuren.”