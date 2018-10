Ideale tijd voor een perentaart

Het kwam door een tweet van een vriendin over een perenboom, waarvan de stam in haar tuin stond en de takken in de tuin van haar buren hingen, en dat die buren hun vruchtgebruik elk najaar terugbetaalden met een zelfgebakken perentaart. Du moment dat ik dit las wist ik dat ik geen rust meer zou kennen totdat ik ook een perentaart had gebakken; iets waarvoor ik eigenlijk én geen tijd had én dat hartstikke haaks stond op mijn recente voornemen om minder te snoepen.

Ik werd gered door een WhatsApp van een van mijn eigen buren. Of ik misschien een paar taarten wilde bakken voor het buurtfeest. Met alle plezier, appte ik terug en kneep in mijn handjes. Nu had ik een geldige reden om een middag de keuken in te duiken met meel, suiker en deegrollers en zo in plaats van de kwartaaladministratie te doen. En nu kon ik mijn perentaart bakken zonder in de verleiding te komen er zelf zeven stukken soldaat van te maken.

2018 schijnt trouwens een heel goed perenjaar te zijn. Dankzij de vele zonuren van afgelopen zomer is het vruchtvlees extra zoet en sappig. Hoewel dat natuurlijk ook weer van ras tot ras kan verschillen. De Doyenne du Comice is bijvoorbeeld van nature iets sappiger en zoeter dan de Conference. Maar misschien heeft u wel een Beurre Hardy in de tuin, of een Triomphe de Vienne. Wat voor peer u ook kiest voor deze taart, het belangrijkste is dat hij goed rijp is, maar ook weer niet óverrijp.

Perentaart met crème fraîche, honing en kardemom

Voor de bodem:

250 g bloem + extra om te bestuiven

75 g poedersuiker + extra om te bestuiven

een mespunt zout

150 g koude boter, in blokjes

1 ei, losgeklopt

Voor de vulling:

4 kardemompeultjes

200 ml crème fraîche

3 eieren

3 el vloeibare honing

3 – 4 rijpe peren

citroensap

Verder nodig:

ronde taartvorm met ribbelrand en losse bodem (26 cm), ingevet met boter

keramische bakvulling of overjarige bonen

Zeef bloem, poedersuiker en zout boven een kom. Werk de boter met twee messen of met schone, koele handen door de droge ingrediënten tot een fijne broodkruimelstructuur. Voeg het ei toe en kneed snel tot een samenhangend deeg. Hoe korter u het deeg bewerkt, hoe brosser het eindresultaat. (Als u een keukenmachine gebruikt, doe dat dan op de pulseerstand.) Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat minimaal een uur rusten in de koelkast.

Bestuif werkvlak en deegroller met bloem, rol het deeg uit en bekleed de taartvorm. Laat opnieuw een half uur rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor tot 180 graden. Prik met een vork hier en daar gaatjes in de bodem. Bekleed hem met bakpapier en stort hierin de bakvulling. Bak de bodem een kwartier blind. Til de vulling er met bakpapier en al uit en zet de taartbodem nog 5 minuten terug.

Kneus de kardemom in een vijzel. Verwijder de groene schilletjes en wrijf de zaadjes fijn. Meng de eieren, kardemom, honing en crème fraîche en schenk deze custard uit over de taartbodem. Schil de peren, snijd ze in dunne schijven en wrijf ze in met wat citroensap. Leg de schijven peer, dakpansgewijs en in een cirkel, op de custard. Bak de taart in ongeveer 30 minuten gaar in de oven. Bestuif hem lichtjes met poedersuiker en laat hem op het laatst nog eventjes karamelliseren onder de grill. Laat de taart afkoelen en deel hem met uw buren.