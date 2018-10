Parkeerbeheerder ‘leent’ auto en woning vakantiegangers

In Friesland is een stel aangehouden dat zonder toestemming een huis ‘leende’ van mensen die op vakantie zijn. De man is in de buurt van Schiphol werkzaam als valet, een dienst waarbij mensen hun autosleutels achterlaten zodat hun voertuig geparkeerd kan worden. Omroep Friesland schrijft dat een bewoner in Gorredijk maandag opmerkte dat er licht brandde in het huis van zijn buren, die op vakantie zijn. Toen hij aanbelde, deed een onbekende man de deur open. Hij zou toestemming hebben om in het huis te logeren, maar dat bleek niet het geval.

In plaats daarvan maakte de man gebruik van de sleutelbos die de bewoners inleverden bij het parkeerbedrijf waar hij werkt, in de buurt van het vliegveld. Zo kon een werknemer hun auto parkeren voor de duur van de vakantie. Aan de sleutelbos zaten ook de sleutels van hun woning. Aangezien van de klanten ook adresgegevens bekend zijn bij de valetdienst, wist de man waar hij naartoe moest. Samen met zijn vriendin reed hij naar het huis in het Friese Gorredijk.

Toen agenten van de politie Oost-Friesland daar maandagavond - na een tip van de oplettende buurman - langs gingen, werd duidelijk dat het stel het zich gemakkelijk had gemaakt in het huis. Volgens een bericht van de politie maakten de verdachten “al compleet gebruik van alle voorzieningen in de woning” en werd in het huis drugs aangetroffen. De man (32) en vrouw (30) zijn aangehouden en voor verhoor meegenomen. De man heeft geen vaste verblijfplaats; zijn vriendin, een Filipijnse, is mogelijk illegaal in Nederland.

Ook de auto waarmee het stel naar het huis in het Friese dorp is gereden, is in beslag genomen. Het lijkt erop dat dat voertuig van een andere klant van de parkeerbeheerder is. De man had verschillende autosleutels bij zich. De politie doet onderzoek naar de mogelijkheid dat hij meerdere auto’s en woningen gebruikte terwijl de eigenaren op reis waren.