Olympische schorsing dreigt voor internationale boksbond

Slepende bestuursproblemen bij de internationale boksbond AIBA kunnen ervoor zorgen dat boksen over twee jaar ontbreekt op programma van de Olympische Spelen in Tokio. Het IOC heeft donderdag gedreigd de Olympische status van de AIBA in te trekken als de bond niet binnen een maand orde op zaken heeft gesteld.

Bij de AIBA is het sinds het vertrek van de Taiwanese voorzitter Wu Ching-kuo eind vorig jaar een chaos. Wu vertrok vanwege interne ruzies en liet enorme financiële problemen na. Een interimbestuurder die Wu opvolgde, hield het slechts vol tot februari. Begin november kiest de AIBA een nieuwe voorzitter.

De enige kandidaat is de Oezbeek Gafoer Rahimov, een schimmige figuur die door de Amerikaanse autoriteiten wordt omschreven als “een van de belangrijkste criminelen” in zijn thuisland en “een grote speler in de heroïnehandel”. Een tegenkandidaat, de Kazachse ex-bokser Serik Konakbajev, verdween om onduidelijke redenen van de kandidatenlijst.

‘Schadelijk voor de sport’

Het IOC maakt zich ernstige zorgen over de voorzittersverkiezing. “Zulk gedrag is niet alleen schadelijk voor de reputatie van de AIBA, maar ook voor die van de sport in zijn geheel”, aldus het comité. De bond moet de problemen hebben opgelost vóór het congres waarop de nieuwe voorzitter wordt gekozen, benadrukt het IOC. “Anders komt het voortbestaan van boksen op het Olympisch programma in gevaar.” De AIBA moet ook wat doen aan de financiële problemen.

Als het inderdaad tot uitsluiting komt, worden individuele boksers de dupe van de wantoestanden bij de AIBA. Het IOC zegt zich daarvan bewust te zijn. Een woordvoerder laat tegenover persbureau Reuters weten dat over een oplossing wordt nagedacht. “We zullen zorgen dat de sporters op de een of andere manier toch kunnen deelnemen.”

Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro twee jaar geleden kwam de AIBA ook in opspraak. Het bokstoernooi werd geplaagd door geruchten over corruptie. Door een nieuwe puntentelling eindigden de meeste wedstrijden in een jurybeslissing. Die pakten vaak hoogst controversieel uit. Na de Spelen schorste de AIBA alle 36 scheidsrechters en juryleden die actief waren geweest. Ook op de Spelen in 2004 kampte het boksen al met een schandaal bij de arbitrage.