NRC-redacteur Ellen de Bruin wint Anton Wachterprijs

NRC-redacteur Ellen de Bruin is winnaar geworden van de Anton Wachterprijs 2018. De tweejaarlijkse onderscheiding wordt uitgereikt aan het beste literaire prozadebuut. De Bruin krijgt de prijs voor haar roman Onder het ijs, zo heeft de uitreikende instantie Centraal Comité 1945 bekendgemaakt.

Het boek verhaalt over de 21-jarige Bas Fretz die meegaat op een wetenschappelijke missie naar de Noordpool, net na het overlijden van de hoogleraar onder wie ze werkte en voor wie ze een warme liefde koesterde. In haar eindrapport noemt de jury het boek een “ambitieuze, onderzoekende en warmbloedige roman over menselijke drijfveren en dwaalwegen”.

“Klimaatwetenschap en liefdesrouw gaan een ongewoon verband aan in een roman die de verhalende spanning heeft van een reis, en de precieze psychologie van een laboratoriumonderzoek.”

Ellen de Bruin is wetenschapsjournalist bij NRC. De prijs wordt uitgereikt op 10 november in de Grote Kerk in Harlingen. De Anton Wachterprijs is genoemd naar een hoofdpersoon uit een romancyclus van Simon Vestdijk. De schrijver werd geboren in de Friese stad.

Andere genomineerden dit keer waren Wormen en Engelen van Maarten van der Graaff, Astronaut van Pieter Kranenborg, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen en Kleihuid van Herien Wensink.