Nibud wil dat zzp’ers verplicht pensioen gaan opbouwen

Zelfstandigen zouden in de toekomst verplicht moeten worden een aanvullend pensioen op te bouwen. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een donderdag verschenen rapport. Het Nibud wil dat uiteindelijk alle werkenden in Nederland automatisch voor hun oudedagsvoorziening sparen.

Gepensioneerde zzp’ers hebben volgens het Nibud meer moeite met rondkomen dan andere gepensioneerden. Van de zelfstandigen in ruste heeft 44 procent niet genoeg inkomen om te kunnen sparen of onverwachte uitgaven op te vangen. Van alle gepensioneerden vindt eenderde het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen.

Verplichting is noodzakelijk, stelt het Nibud, omdat het niet werkt om pensioensparen volledig over te laten aan werkenden zelf. “Veel mensen gaan niet uit zichzelf actief aan de slag met hun financiële situatie na pensionering”, schrijft het instituut. “Consumenten zullen altijd geneigd zijn het heden meer te waarderen dan de toekomst. Liever nu het geld uitgeven dan later en altijd denken dat het naderhand wel goed komt.”

Te duur

Voor mensen die met een contract voor een baas werken, hoeft dat nog niet problematisch te zijn. Zij bouwen automatisch pensioen op. Zzp’ers moeten daarentegen zelf maatregelen treffen voor na hun werkzame leven. Velen doen dat niet, vaak omdat ze het te duur vinden.

Het Nibud wil dat in principe alle werkenden onder het automatische pensioenstelsel vallen. Alleen mensen die na hun laatste werkdag ook zonder pensioen genoeg inkomsten houden om alle kosten te dekken, zouden zelf nog mogen beslissen over hun pensioenopbouw.

Van Nederlanders die ooit gescheiden zijn, blijkt ruim de helft het na hun pensionering financieel moeilijk te hebben. 36 procent van de gepensioneerden heeft minder dan 5.000 euro spaargeld. Volgens het Nibud zullen over twintig jaar nog meer mensen in een penibele financiële situatie belanden nadat ze zijn gestopt met werken.