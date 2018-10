Nibud: verplicht pensioensparen voor iedereen die werkt

Alle werkenden moeten verplicht worden te sparen voor een pensioen als aanvulling op de AOW. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in een donderdag verschenen rapport.

Volgens het Nibud heeft 44 procent van de gepensioneerde zelfstandigen „moeite met rondkomen”. Van de huishoudens die moeten leven van alleen een AOW-uitkering heeft 61 procent moeite met rondkomen.

De meeste werknemers in loondienst zijn verplicht pensioen op te bouwen. Vrijwel alle zelfstandige ondernemers – en een klein deel van de werknemers – mogen zelf bepalen of zij geld opzij zetten voor later. Die vrijheid vindt het Nibud „onverantwoord”.

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet snel de tijd nemen voor de financiële planning van hun pensioen. Mensen zijn eerder geneigd nu geld uit te geven dan het opzij te zetten voor de toekomst. Zeker als het gaat om de verre toekomst – daar zijn mensen van nature te optimistisch over. Daar komt bij dat pensioen ingewikkeld is en een negatieve associatie heeft: ouder worden. Dat bevordert uitstelgedrag.

Het aandeel zelfstandigen is de afgelopen decennia hard toegenomen. Daarom ziet het Nibud een „reëel risico dat een groter deel van de toekomstige gepensioneerden moeilijker kan rondkomen”.

Ook de Europese Commissie en vakbonden vinden dat alle werkenden pensioen moeten opbouwen. Toch is de kans op een verplicht pensioen voor zzp’ers voorlopig klein. Het kabinet-Rutte III is er geen voorstander van, omdat dat de ondernemersvrijheid van zelfstandigen in de weg zou zitten.

Om diezelfde reden zijn werkgevers faliekant tegen een pensioenplicht. Het onderwerp ligt niet meer op tafel bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel tussen kabinet, werkgevers en vakbonden.