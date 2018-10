Minister Bijleveld: Russische cyberaanval op OPCW voorkomen

Rusland spreekt van 'spionnenmanie' De Russische regering doet de spionagebeschuldigingen af als onzin. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou zegt volgens het Russische persbureau TASS dat er sprake is van "spionnenmanie". Op korte termijn komt de regering met een officiële verklaring. Een bron bij het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent tegenover de staatsnieuwswebsite Sputnik dat er sprake was van Russische spionage bij de OPCW. "We zijn onderdeel van de OPCW, dus waarom zouden we die organisatie dan hacken?", aldus de bron. "We hebben toegang, hun hele netwerk is toegankelijk voor ons. Dit is absurd." Lees hier het nieuwsbericht: MIVD verijdelde Russische cyberaanval op OPCW in Den Haag

Ook EU veroordeelt Russische cyberaanval EU-presidenten Jean-Claude Juncker en Donald Tusk en Eurocommissaris Federica Mogherini hebben hun zorgen uitgesproken voor een "poging de integriteit van de OPCW te ondermijnen", zoals zij het omschrijven. "Deze daad van agressie geeft blijk van minachting voor het doel van de OPCW, namelijk het wereldwijd terugdringen van bewapening", zegt het drietal in een verklaring. "We betreuren zulke daden, die de internationale rechtsorde en internationale instituties ondermijnen." JunckerEU Jean-Claude Juncker

https://t.co/dpvJvrcSNb Cyber operations by Russian military intelligence services undermine international law and the integrity of international organisations. The EU deplores these activities and will continue to strengthen its resilience in the digital domain. 4 oktober 2018 @ 11:45 Volgen

Stoltenberg: Rusland moet ophouden Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft in de kwestie van de Russische cyberaanvallen zijn steun uitgesproken voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Russen moeten worden aangesproken op hun "brutale pogingen om de internationale rechtsorde en instituten te ondermijnen". Volgens de NAVO-baas moet Rusland ophouden met zijn "roekeloze gedrag, pogingen van bemoeienis bij verkiezingen en verspreiding van desinformatie".

De kofferbak met afluisterapparatuur Deze door het ministerie van Defensie verspreide foto toont de kofferbak van de auto met afluisterapparatuur die de Russen volgens de MIVD wilden gebruiken om binnen te dringen in het netwerk van de OPCW. De auto was eerder gehuurd en op de parkeerplaats van een hotel vlak bij het OPCW-gebouw geparkeerd. Foto Ministerie van Defensie

Persconferentie afgelopen Minister Bijleveld heeft de persconferentie over de verijdelde Russische cyberaanval op de OPCW afgesloten.

OM start onderzoek Het Openbaar Ministerie start met de informatie die het via een ambtsbericht van de MIVD heeft gekregen, een strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast loopt in Zwitserland al een onderzoek tegen twee van de Russen.

'Openbaarheid is gepaste vergelding' Wordt overwogen om de aanval te vergelden? Eichelsheim zegt dat de openbaarheid zoeken een manier is om gepaste gevolgen aan de operatie te geven. Bijleveld legt uit dat momenteel de Cyber Defensie Strategie wordt herschreven. In de nieuwe versie is er meer aandacht voor offensieve cybercapaciteiten. In het najaar zal de Tweede Kamer kijken naar dat thema.

Waarom geen arrestatie? Een journalist vraagt waarom het viertal niet is gearresteerd. Eichelsheim legt uit dat het een inlichtingenoperatie was, géén politieoperatie. Met de haast die op dat moment geboden was, was het volgens hem de beste optie om hen op het vliegtuig te zetten. Er komt dus vandaag nog wel een officiële aanklacht naar buiten.

Russen begeleid naar Schiphol Bijleveld verduidelijkt: de vier Russen zijn begeleid naar Schiphol en op een vlucht naar Rusland gezet.

Poetin gaat in de tegenaanval terwijl bewijs zich opstapelt Terwijl de bewijzen tegen de GROe zich opstapelen, blijft Rusland stug ontkennen dat het iets te maken heeft met de zaken waarvan het wordt beschuldigd. Toch lijkt Poetin zich in toenemende mate zorgen te maken over het uitdijende schandaal rond de inlichtingendienst, schrijft Rusland-correspondent Steven Derix. Lees ook: Bewijs tegen inlichtingendienst GROe stapelt zich op – Poetin gaat in de tegenaanval

Russische ambassadeur ontboden Nu is minister Bijleveld weer aan het woord. Ze prijst de MIVD om het verstoren van de operatie voordat er schade optrad. Door naar buiten te treden geeft Nederland een signaal af. Rusland moet hier echt mee ophouden, zegt de minister. Door het in de openbaarheid te brengen hoopt de minister dit soort acties een halt toe te brengen. De Russische ambassadeur is ter verantwoording geroepen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus Bijleveld. De rol van de diplomaat die de vier ophaalde van het vliegveld, is daar onderdeel van gesprek.

'GROe kan alleen in schaduw opereren' Wilson sluit zijn toespraak af: "De GROe kan alleen functioneren als ze in de schaduw kan opereren." De ambassadeur roept op "gezamenlijk het licht op hen te schijnen".

'Deze activiteiten kunnen we niet toestaan' Wilson bedankt "zijn Nederlandse collega's". Hij vindt het heel kwalijk dat de Russen met hun actie de missie van de OPCW hebben geblokkeerd. Wilson herhaalt wat de Britse regering vanochtend bekendmaakte: dat de GROe achter een reeks wereldwijde “roekeloze” cyberaanvallen op politieke instellingen, bedrijven, media en sportorganisaties zit. Hij noemt de GROe een agressieve organisatie. "Deze activiteiten kunnen we niet meer toestaan", aldus Wilson.

Britse ambassadeur neemt het woord De Britse ambassadeur in Nederland, Peter Wilson, is aan het woord. Hij vervangt Alan Duncan, de minister van Europese Zaken, die niet aanwezig kan zijn omdat zijn vlucht is geannuleerd.

'GROe ook actief in Nederland' "De digitale dreiging is ook aanwezig in de Nederlandse straten", aldus Eichelsheim. "De GROe is actief in Nederland."

Zwitsers lab was later doelwit De MIVD achterhaalde dat het Spiez-laboratium een later doelwit was. Dit onderzocht zowel de gifgasaanvallen van het Assad-regime in Syrië als de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. De Russen hadden hun treintickets en er waren zoekopdrachten die daar duidelijk op wezen. Het was de bedoeling dat zij 17 april zouden vertrekken vanaf Utrecht, via Bern naar Basel. Lees ook: Twee Russische spionnen op weg naar Zwitsers gifgaslab gepakt in Den Haag

Spion was eerder in Brazilië Een van de Russische spionnen, Jevgeni S., was onder meer in Brazilië tijdens de Olympische Spelen in 2016. Dat blijkt uit gegevens van zijn laptop, waar een foto op staat van Serebrjakov met een Russische sporter.

'Russen waren niet op vakantie' Eichelsheim legt verder uit waarom de MIVD "ervan overtuigd was dat de Russen hier niet op vakantie waren". De mannen hadden bijvoorbeeld een flink aantal telefoons bij zich. Een van hen was daarnaast in het bezit van 20.000 euro in contanten. Verder hadden ze een bonnetje bij zich van een GRU-kazerne naar het vliegveld. Mogelijk om later nog te declareren.

Auto met hoogwaardige hackapparatuur Op vrijdag 13 april, de dag van arrestatie, parkeerden de Russen een auto dicht bij de OPCW. In de auto zat hoogwaardige apparatuur om op korte afstand hacks uit te voeren. De Russen maakten onder meer gebruik van een Wifi-pineapple, dat is een apparaat dat vaak gebruik wordt om wifisignalen om te leiden. De apparatuur werd aangezet, wat betekende dat er een directe dreiging ontstond voor de OPCW. Om die reden besloot de MIVD de operatie te verstoren. De OPCW deed destijds onderzoek naar de vergiftigingszaak rond de ex-spion Sergej Skripal en naar de gifgasaanval in het Syrische Douma.

Mannen maakten foto's in omgeving OPCW Op 10 april 2018 reisden vier Russen naar Schiphol op een diplomatiek paspoort. In de dagen erna werd voor de MIVD duidelijk dat het ging om mannen verbonden aan de GROe. Op 11 april kreeg Eichelsheim beter zicht op wat deze vier inlichtingenofficieren aan het doen waren. Zij waren namelijk de omgeving van de OPCW aan het verkennen. De MIVD kwam daar mede achter door informatie van een partnerdienst. Ook op 13 april werden foto's genomen rond de OPCW.

Russen wilden wifi-netwerk OPCW binnendringen Op 13 april werd een verstoring uitgevoerd op een operatie van de GROE, specifiek gericht op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens door de MIVD. Dat zegt MIVD-baas Onno Eichelsheim. Het was de bedoeling van de GROe het wifinetwerk te infecteren, een zogenoemde 'close access-operatie'.

Aanval op OPCW geblokkeerd, vier Russen uitgezet De MIVD heeft op 13 april een cyberoperatie van de GROe bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) geblokkeerd, maakte minister Ank Bijleveld van Defensie zojuist bekend. Nog dezelfde dag zijn vier betrokken inlichtingenofficieren het land uit gezet. Hun spullen zijn achtergebleven. Hierdoor is voorkomen dat de OPCW is gehackt. Uit nader onderzoek bleek dat één van de laptops eerder verbindingen heeft gemaakt in Brazilië, Zwitserland en Maleisië. De activiteit in Maleisië was gericht op het MH17-onderzoek.