Met betere deals voor de Oranje Leeuwinnen en grotere status komt vanzelf de druk

Met verongelijkte blik, bondscoach Sarina Wiegman bewust negerend, kwam ze in de 82ste minuut naar de kant in de halfvolle Intility Arena van Oslo. Daniëlle van de Donk, vaste nummer 10 van Arsenal en Oranje, baalde van haar wissel en liet dat merken. Niet ongewoon bij de mannen, maar in het vrouwenvoetbal zelden gezien. Nieuw was ook het chagrijn na de 2-1 nederlaag tegen Noorwegen, waardoor Nederland directe plaatsing voor de WK in Frankrijk misliep. „Ik weet niet of het door de druk kwam of door de zenuwen”, reageerde spits Vivianne Miedema na afloop.

Deze vrijdag (thuis) en aanstaande dinsdag (uit) spelen de Nederlandse vrouwen play-offs tegen Denemarken, een reprise van de met 4-2 gewonnen EK-finale van vorig jaar. Bij winst treft Oranje de winnaar van België-Zwitserland, voor het laatste Europese WK-ticket. Binnen vijftig minuten was het thuisduel tegen de Denen in Breda uitverkocht. Sinds de Europese titel van vorig jaar in eigen land zijn de ‘Leeuwinnen’ hot: grotere stadions, hogere kijkcijfers, betere contracten. Maar het succes schept ook verwachtingen. De Europees kampioen mag niet ontbreken op het WK, volgende zomer in Frankrijk. De druk neemt toe. Vijf vragen over de kansen.