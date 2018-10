Mannen leggen het je graag even uit

Vroeger trokken mannen zwijgend ten strijde, gingen ze zwijgend vissen, sloegen ze elkaar zwijgend op de schouders en trokken ze zwijgend aan hun sigaret om vervolgens zwijgend hun paard de sporen te geven. Tegenwoordig kun je geen televisiezender opzetten of zaal binnenlopen, of er zit wel een man te praten.

Ze becommentariëren voetbalwedstrijden, nemen het woord als experts in talkshows en praten zich de blaren op de tong om de dividendbelasting af te schaffen.

Of neem vergaderingen! Man, dáár praten mannen veel, moet je maar eens opletten. En als een vrouw dan eindelijk het woord neemt wordt ze vaker onderbroken dan een man, zo blijkt uit onderzoek. Wat ik bedoel: het lijkt wel of de man de laatste dertigduizend jaar een enorme stap in de evolutie gemaakt heeft – van zwijgende jager-verzamelaar naar kletskous. Waarom toch?

„Mannen leggen graag dingen uit”, antwoordde mijn goede vriend J. toen ik hem ernaar vroeg. „Zelfs als er mensen bij zitten die er meer verstand van hebben.” Daar is trouwens een woord voor, voor dat verschijnsel. Dat woord werd in 2008 bedacht nadat een vrouwelijke wetenschapper haar eigen boek kreeg uitgelegd door een man. Nadat ze over dat voorval geschreven had, begonnen overal ter wereld vrouwen te klagen dat mannen hun ook de hele dag op hun eigen vakgebied de les lezen. God, hoe noemen ze dat nou ook weer, het werd in 2010 zelfs woord van het jaar in Amerika. Misschien is er een man die het weet?

Ik vind het juist fijn als een man me iets uitlegt. Het is rustgevend en je hebt zelden ruzie

Ja, zegt Judi Mesman, mannen maken zich vaker groter; en vrouwen maken zich vaker kleiner dan ze zijn. Mesman is gezinspedagoog, dean van het Leiden University College en hoogleraar interdisciplinaire studie van maatschappelijke vraagstukken. Ze onderzoekt onder meer hoe stereotypering de opvoeding van jongens en meisjes bepaalt.

Mannen zeggen vaker dingen met zelfvertrouwen dan vrouwen, zegt Mesman, ongeacht of ze er verstand van hebben. Ze denkt dat dat komt doordat mannen van kinds af aan veel meer wordt geleerd vanuit zichzelf te redeneren en assertief te zijn, en dat meisjes meer wordt geleerd onderdanig te zijn en met anderen rekening te houden.

Voor mij was het nieuw, dat het dus helemaal niet hoeft te kloppen als mannen iets met veel aplomb zeggen. Ik dacht ook altijd dat ik netjes moest wachten tot ze uitgepraat waren. Ik vind het zelf eigenlijk wel fijn als een man me iets uitlegt. Het is rustgevend en je hebt zelden ruzie.

En vrouwen lezen ook vaak mannen de les hè, daar hoor je nooit wat over, maar dat is natuurlijk wel zo. Zonder iets te zeggen, vaak. Dan zetten ze de borden toch even anders in de afwasmachine, of ze leggen de atlas nadrukkelijk opengeslagen op tafel zodat hij kan zien dat hij toch echt is omgereden. Of ze halen nog een doekje over de tafel terwijl hij dat net gedaan heeft. Of ze leggen voor de zoveelste keer uit dat hij als ze klaagt niet met oplossingen moet komen maar gewoon even moet zeggen: ‘wat errug’. Bovendien hoor ik vrouwen ook vaak klagen dat hun man zo weinig tegen ze praat, dus wat zeuren ze nou?

Ik denk sowieso vaak: laat die mannen toch. Eeuwen zijn ze gewend om onweersproken dingen te kunnen uitleggen en dan moet het ineens allemaal anders. „Mannen leggen dingen aan vrouwen uit omdat ze denken dat vrouwen dommer zijn”, zei mijn goede vriend J. Dat bedoel ik.

Dat soort mannen moet je even de tijd geven om eraan te wennen dat dat helaas niet zo is.

