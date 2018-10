Hulp in Sulawesi moeilijk door gebrek aan materieel en informatie

Het dodental van de aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi is opgelopen tot 1.424. Dat meldde een woordvoerder van de nationale rampenbestrijding van het land donderdag aan internationale persbureaus.

Er liggen nog altijd slachtoffers bedolven onder puin en lagen modder. Vrijdag werd het eiland werd getroffen door aardbevingen - de zwaarste had een kracht van 7,7 - en een vloedgolf. Duizenden mensen zijn gewond en zo’n 70.000 bewoners zijn ontheemd. Volgens de nationale overheid is het lastig zoeken naar lichamen in gebieden waar de bodem sterk door de aardebeving is aangetast en nog verder ineen kan zakken. Inmiddels zijn de reddingswerkers er wel in geslaagd alle getroffen gebieden, in de stad Palu en de omliggende regio Donggala, te bereiken. Tot nu toe was het onmogelijk om zwaar materieel in te zetten bij het puinruimen, maar nu de wegen beter begaanbaar zijn kunnen ook die machines worden ingezet.

Donderdagochtend werd ook bekend dat het vliegveld van Palu, dat sinds vrijdag gesloten was, weer open kan voor civiele vluchten. Het vliegveld wordt al wel gebruikt voor de aanvoer van hulpgoederen, zoals een zending van de Australische luchtmacht die onderweg is. Ook Nederland heeft hulp aangeboden en landen als Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk sturen militaire transportvliegtuigen met goederen. Persbureau AP meldt dat er vooral gebrek is aan voedsel en medicijnen.

Zelfs voor het Rode Kruis is deze ramp lastig, ziet correspondent Annemarie Kas op het getroffen eiland

Paniek en geruchten

De Verenigde Naties schatten dat 200.000 mensen hulp nodig hebben. Indonesië heeft VN-organisatie Unicef gevraagd om sociaal werkers naar het rampgebied te sturen, om kinderen die hun ouders hebben verloren aan het natuurgeweld bij te staan.

Het werk in het getroffen gebied wordt bemoeilijkt doordat veel nepnieuws wordt verspreid. Zo zou de burgemeester van Palu zijn omgekomen in de aardbeving. De Indonesische autoriteiten moeten die onwaarheden ontkrachten. Een flinke klus in een tijd waarin informatie sowieso van groot belang is, meldt de Britse krant The Guardian op basis van verklaringen van het ministerie van Informatie en Communicatie. In het rampgebied werd ook een onjuist verhaal doorverteld over een op handen zijnde, nóg zwaardere aardbeving. De nationale rampenbestrijding probeert dat soort geruchten via sociale media te ontkrachten.