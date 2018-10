Harde eis van Feyenoord stuit op onbegrip Rotterdamse politiek

Is er een „vertrouwensbreuk” rond het megabouwproject Feyenoord City? Zit het scheef tussen de voetbalclub, de aandeelhouders van het stadion en de gemeente Rotterdam? Die vraag kreeg D66-wethouder Adriaan Visser (financiën en grote projecten) donderdag in de gemeenteraad. Aanleiding waren uitlatingen van Feyenoord-directeur Jan de Jong vorige week.

Zijn club eist een gegarandeerde vergoeding – een zogeheten performance fee – van jaarlijks 25 miljoen euro van het nieuwe stadion, zei De Jong vrijdag in het AD. „Anders gaat het wat Feyenoord betreft niet door.” Hij herhaalde dat zondag bij het Fox Sports-programma De Tafel van Kees. De Jong roept dat „al een maand of tien”, zei hij. Ook twijfelde de clubdirecteur of er genoeg investeerders te vinden zijn voor het nieuwe stadion (totale kosten 444 miljoen euro).

Gevoelig dossier

De uitspraken van De Jong komen op een gevoelig moment in een gevoelig dossier. In Rotterdam wordt al ruim tien jaar gediscussieerd over een opvolger voor De Kuip uit 1937. Het project Feyenoord City, met een nieuw stadion en grootschalige gebiedsontwikkeling, is inmiddels het derde plan dat op tafel ligt. De gemeente doet een bijdrage van 135 miljoen, voor de aankoop van aandelen, grond en aanleg van infrastructuur.

De businesscase van het nieuwe stadion is onlangs op onderdelen gezakt voor een test van de International Stadia Group (ISG). Rotterdamse raadsfracties worden donderdagavond – vertrouwelijk – ingelicht over het ISG-rapport. Verder moet er 30 miljoen euro worden bezuinigd op het voorlopige stadionontwerp door de gestegen bouwkosten.

Een hoger spelersbudget (salarishuis) dan de huidige 19 miljoen is nodig om structureel te kunnen concurreren met Ajax en PSV. Maar de harde eis van de performance fee van 25 miljoen (dat wordt ingezet voor het spelersbudget) was „nieuw, echt nieuw” zei wethouder Visser tegen de gemeenteraad. Hij werd „verrast” door de uitspraken. Woensdag hadden ze binnen de ‘stuurgroep’ van Feyenoord City er een „stevig” gesprek over op Vissers werkkamer. „Het raam moest even open.”

In het oorspronkelijke plan van mei vorig jaar was er 17,5 miljoen gegarandeerd en 7,5 miljoen variabel. Feyenoord en het stadion zijn tot de conclusie gekomen dat die financiële structuur niet toereikend is. „Dat gaan we niet doen”, zei De Jong zondag bij Fox Sports.

De Jong was destijds – mei 2017 – nog niet in functie bij Feyenoord. Dit dossier werd toen getrokken door zijn voorganger Eric Gudde en president-commissaris Gerard Hoetmer. Beiden zijn inmiddels vertrokken.

Niet voordringen

Als Feyenoord vasthoudt aan de nieuwe eis van een gegarandeerde afdracht van 25 miljoen euro vanuit het stadion, zullen inderdaad geen investeerders aankloppen, zei Gerben Vreugdenhil van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam. De club kan niet voordringen als banken rente verwachten en aandeelhouders rendement. Vreugdenhil vroeg zich af of De Jongs uitspraken niet een „soort noodkreet” zijn. „Ik word aan mijn haren meegetrokken in nieuwe stadion. Het moet er komen. En ik word niet gehoord.”

De drie coalitiepartijen VVD, CDA en D66 steunden wethouder Visser in het debat. VVD’er Jan-Willem Verheij had met „stijgende verbazing” kennis genomen van de uitspraken van De Jong, politicoloog en oud-directeur van de NOS. „De directeur van Feyenoord verandert tussentijds de regels en stelt eenzijdig via de media eisen die afwijken van wat we eerder met elkaar overeengekomen zijn. Dat is verbazingwekkend, door het gekozen kanaal, door de manier waarop hij het naar buiten brengt”, zei Verheij. „Dit is echt niet de manier waarop wij samenwerken in deze stad. Dit is niet hand in hand.”

Jan de Jong wil desgevraagd niet reageren.