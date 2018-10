Fujimori weer vast na terugdraaiing amnestie

Alberto Fujimori, de voormalig president van Peru, is woensdagnacht gearresteerd nadat het Peruaanse hooggerechtshof eerder op de avond de aan hem verleende amnestie had teruggedraaid. Na die uitspraak is de ex-president naar een ziekenhuis gebracht.

Fujimori, die tussen 1990 en 2000 de leider was van een rechtse regering in het land, werd in 2009 veroordeeld wegens fraude en misdaden tegen de menselijkheid. Fujimori regeerde met harde hand en voerde strijd tegen linkse guerrilla’s in Peru, waartegen hij een doodeskader van de militaire inlichtingendienst inzette. Hij kreeg een celstraf van 25 jaar, waarvan hij er tien heeft uitgezeten. Afgelopen december, op Kerstavond, kreeg de nu 80-jarig amnestie: toenmalig president Pedro Kuczynski besloot daartoe, naar eigen zeggen om de zwakke gezondheid van Fujimoro.

De amnestie leidde tot onrust in Peru, veel mensen gingen in protest de straat op. Fujimori’s vrijlating bleek onderdeel van een politieke deal waarmee Kuczynski een afzettingsprocedure wist te vermijden, dankzij steun van Fujimori-getrouwen in het congres. Kuczynski zelf trad in februari toch af. Ook na de verleende gratie moest Fujimori nog voor de rechter verschijnen, vanwege een zaak over zes boeren die in 1992 werden ontvoerd, gemarteld en gedood.

Direct nadat woensdagavond de terugdraaiing van de amnestie bekend werd, is Fujimori naar een kliniek gebracht in Lima, de hoofdstad van Peru. Voor het ziekenhuis verzamelden zich sympathisanten. Zijn advocaat heeft inmiddels laten weten dat bezwaar te maken tegen de uitspraak van het hooggerechtshof.