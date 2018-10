Mijn collega’s keken mij woensdagmiddag wantrouwig aan. Was het vak van tv-recensent mij inmiddels zo in de bol geslagen dat ik inmiddels meende programma’s te zien die helemaal niet bestonden? Toch hield ik stug vol. Nederland heeft sinds deze week een live talkshow die meteen na het NOS Journaal van acht uur wordt uitgezonden: Na het nieuws.

Het is alleen niet zo zichtbaar. Je moet er bij mijn kabelaanbieder voor doorzappen tot kanaal 311. Daar zit NPO 1 Extra. Best een lekker zendertje, dat overdag wordt gevuld met kinderprogramma’s en waar ’s avonds oude series met Derek de Lint en Pierre Bokma worden herhaald. En tussendoor Na het nieuws, gepresenteerd door Renze Klamer (voorheen EO, nu BNNVARA). De makers zeggen vooral ‘jonge deskundigen’ een podium te willen bieden.

Kijkcijfers zijn er niet (ontelbaar weinig kijkers) en ook op terugkijksite NPO Start Plus kon ik Na het Nieuws niet vinden – al verandert dat vast als de talkshow vanaf volgende week ’s middags op NPO 1 zal worden herhaald. Er is wel een Facebookpagina. Die had woensdagavond 20 likes.

Een Bijna Onzichtbare Talkshow dus. Ik keek – en wat bleek? Na het nieuws is een prima programma. Heel diep is er niet over nagedacht: er is een decor met wat schermen, er zijn drie gasten die met Klamer en elkaar over het nieuws praten. Geen publiek, geen flauwekul met filmpjes of halfleuke cabaretiers – je zou het vaker willen zien.

De gasten waren op het oog onder de dertig. Goede gasten. Fysica Ans Hekkenberg legde dinsdag kraakhelder uit voor welk onderzoek de Nobelprijs voor Natuurkunde was toegekend en schroomde niet om toe te geven dat zij vóór die middag ook nooit van de namen van de laureaten had gehoord: „Vaak ken je wel de vindingen, maar niet de mensen die ze gedaan hebben.”

David van der Wilde, werkzaam voor het radioprogramma De Nieuws BV, duidde het debat over de hulp aan achteraf toch niet zo gematigde strijders in Syrië op een wijze waar het journaal zich niet voor zou schamen: scherp en zonder overbodige dramatiek. Om tien uur zou minister Blok wel off the hook zijn, voorspelde hij. Al was het een tikje al te jeugdig dat hij het plotseling over ‘Thierry’ had waar de fractievoorzitter van Forum voor Democratie betrof.

De grootste troef

De redacties van de Zichtbare Talkshows zullen als een razende gastennamen in hun notitieboekjes hebben gepend. Al is de grootste troef van Na het nieuws de presentator. Klamer (29) is uitstekend voorbereid, niet bang om te interrumperen of een grapje te maken. Woensdag leidde hij soeverein een prettig los gevoerd debatje over de Brexit tussen Paul van der Bas (‘opiniemaker’) en Dennis van Driel (Jonge Democraten).

Heel even ging het ook nog over de roetveegpiet. Klimaatactiviste Lena Hartog vond het een feestdag, FvD’er Van der Bas maakte er een cynische opmerking over, maar zei dat hij niet van de kwestie wakker kon liggen. Kennelijk speelt in het zwartepietendebat ook een generatie-element.

Na het nieuws is dus een aanwinst. Het grootste gevaar van het overduidelijke talent van Renze Klamer is dat hij straks wellicht wordt overgeheveld naar een beter bekeken, maar ook inwisselbaar programma. Voor je het weet moet hij in een rubberboot een rivier afvaren of een levensgebeurtenis in een korte documentairereeks vastleggen. Dat zou zonde zijn. Laat Klamer voorlopig lekker zijn Bijna Onzichtbare Talkshow maken. U kunt stiekem kijken. Kanaal 311. Onthoud dat getal.