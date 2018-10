De mooiste dierenfoto’s in het Museon

Vanaf zaterdag 6 oktober t/m 3 maart 2019 is in het Museon in Den Haag de fototentoonstelling ‘De Groene Camera’ te zien. In de expositie worden in 9 categorieën ruim 60 foto’s van landschappen en dieren getoond. Hazen, vossen, rugstreeppadden, reeën, zeehonden, waterjuffers, krabben en inktvissen – in kleur en zwart-wit, van heel dichtbij of juist uitgezoomd, soms bijna abstract. Ter gelegenheid van Dierendag maakt NRC een selectie van de mooiste dierenfoto's.