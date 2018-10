Dat hardlopen moet wel gezellig blijven

Aan de start van deze wedstrijd staan geen lopers met gespannen gezichten. De sporthorloges lieten ze thuis, gps schakelden ze niet in en ze aten van tevoren geen borden pasta of kwark. Vandaag gaat het niet om een goede tijd of een persoonlijk record. Vandaag lopen ze een social run.

Op deze zonnige septembermiddag verzamelden de ongeveer tachtig lopers zich bij de Kralingse Zoom in Rotterdam. Ze doen in twee groepen mee met de Brewery Run, die voert langs drie brouwerijen dwars door de stad. Ze lopen van noord naar zuid en stoppen bij twee brouwerijen om speciaalbier te drinken. De ene groep loopt acht kilometer, de ander elf. De tocht eindigt bij een derde brouwerij. Hardloopcoach Michel de Wit bedacht het concept, naar eigen zeggen vanuit zijn liefde voor hardlopen en voor bier. Hij verdient niets aan de wedstrijd, zegt hij, wel helpt het voor de naamsbekendheid van zijn bedrijfje.

De hardloopkalender staat vol met evenementen met een accent, thema of doel. In Amsterdam is de Pizza & Prosecco-run, in Utrecht de Night Run. De Urban Trail Run, waarbij deelnemers door musea en andere bijzondere gebouwen lopen, kan inmiddels in dertien steden worden gerend.

Beleving

Bij de zogenoemde social runs ligt de focus niet op de sportieve prestatie – de meeste organisatoren werken zonder tijdsregistratie, waardoor de druk om een bepaalde tijd neer te zetten afneemt. Jaarlijks doen duizenden Nederlanders mee met dit soort wedstrijden, die vaak bovendien sneller zijn uitverkocht dan reguliere evenementen.

De populariteit van de wedstrijden is deels een logisch gevolg van de toename van het aantal lopers in ons land. Al tijden bewegen Nederlanders ieder jaar meer en hardlopen is een van de populairste sporten. Vorig jaar trokken ruim 1,5 miljoen Nederlanders hardloopschoenen aan, blijkt uit cijfers van sportkoepel NOC*NSF.

Sportmarketingbedrijf Golazo, de organisator van de Urban Trail Runs, doet onderzoek naar de hardloopmarkt. Volgens een woordvoerder is sinds vijf jaar een verschuiving te zien in wat hardlopers zoeken: ze willen meer lopen, meer evenementen, maar minder prestatiedruk. „Zowel nieuwe lopers als doorgewinterde sporters zijn op zoek naar evenementen waar de beleving centraal staat. Ze willen bewegen, maar de fun staat voorop.”

Michel de Wit organiseerde met zijn bedrijfje This is Running een nachtelijke loop op het strand, en wekelijks neemt hij lopers mee op een zogenoemde mindful run. „Ik denk dat deze loopjes populair zijn vanwege de maatschappelijke druk die veel mensen dagelijks voelen. Als je altijd moet presteren, is het lekker om dat tijdens het sporten even niet te hoeven.”

Met de Brewery Run heeft hij daarom „een goede snaar geraakt”, denkt hij. „Hardlopen en bier zijn twee dingen die ik relaxed vind, blijkbaar hebben anderen dat ook.” Veel deelnemers kwamen niet alleen naar Rotterdam om de druk te ontlopen, de loop is ook een kans om gelijkgestemden te ontmoeten. Tijdens de pauzes bij de brouwerijen wordt uitgebreid gepraat. Een deelnemend voetbalteam zit lallend aan de biertafels, twee oudere mannen bieden tegen elkaar op met bijzondere wedstrijden die ze hebben gelopen, een groepje bespreekt welk biertje het lekkerst is.

Expres achteraan lopen

Wim van Vliet (57) is een van de oudste deelnemers, al is dat aan zijn sportschema niet te zien. Ieder weekend loopt hij minstens vijftien kilometer, vaak in wedstrijdverband. Normaal kijkt hij gespannen tijdens wedstrijden, chagrijnig zelfs. Maar nu lacht hij. Hij hoeft geen snelle tijd. Hij is hier om te lopen, biertjes te drinken en andere lopers te ontmoeten. „En kijk hoe vrolijk ik nu ben.”

Het is zo lekker om een keer ontspannen te kunnen lopen, zonder die druk Fred van Erkel, fanatieke sporter

Net als Van Vliet kwam Claudia Rivera (47) alleen naar de Kralingse Zoom. Ze vindt het fijn dat ze vandaag niet het gevoel heeft dat ze zich moet vergelijken met andere deelnemers. Of dat ze haar best moet doen om niet als laatste over de finish te komen. „Als je je continu vergelijkt met anderen, kun je niet echt genieten. Nu kan ik een leuke dag hebben met mensen met wie ik in elk geval twee dingen gemeen heb: hardlopen en de liefde voor bier.”

Fred van Erkel (39) uit Capelle aan den IJssel is een bloedfanatieke sporter, vertelt hij. „Ik móét mijn tijden altijd verbeteren en dat fanatisme wordt steeds erger.” Tijdens trainingen en wedstrijden komt er normaal gesproken geen woord over zijn lippen, want dat betekent tijdverlies. Maar vandaag loopt hij expres achteraan en praat hij honderduit. „Het is zo lekker om een keer ontspannen te kunnen lopen, zonder die druk.”

De social runs zullen de reguliere wedstrijden nooit vervangen, zeggen zowel de lopers als de organisatoren. Het aantal aanmeldingen voor reguliere wedstrijden neemt ook ieder jaar toe. Voor de NN Marathon Rotterdam meldden zich dit jaar bijvoorbeeld ruim 46.000 mensen aan, in 2014 was dat nog minder dan 35.000. Ook de deelnemers aan de Brewery Run lopen vrijwel allemaal binnenkort mee in een reguliere wedstrijd.

Van Erkel bereidt zich voor op de marathon op Hawaï, volgend jaar wil hij die in Rotterdam lopen. „Dus vanaf nu wordt het gewoon weer knallen, knallen, knallen.”