‘Chinese hackers plaatsten spionagechips in datacentra Apple en Amazon’

Een groep van bijna dertig Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple en Amazon-dochterbedrijf AWS, is bespioneerd door hackers die werkten in opdracht van de Chinese overheid. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg in een uitvoerig verslag.

De hackers zouden spionagechips hebben geplaatst in Chinese fabrieken waar datacentra-apparatuur voor Amerikaanse bedrijven wordt gemaakt. Het doel was om zo intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen te stelen. Bloomberg baseert zich onder meer zes Amerikaanse veiligheidsmedewerkers en personen binnen het bedrijfsleven. Mogelijk zijn een deel van de servers ook in Nederland beland.

De onthulling wordt met klem ontkend door alle getroffen partijen. Apple, Amazon en computerfabrikant Supermicro - die de bewuste servers in elkaar zet voor de plaatsing in datacentra - weerspreken het onderzoek van Bloomberg. Zij zeggen dat er geen spionagechips gevonden zijn of dat zij op enig moment op de hoogte zijn geweest van de plaatsing ervan.

Rijstkorrel

Volgens Bloomberg zijn de spionagechips in de herfst van 2015 ontdekt. Dat gebeurde tijdens een routine-onderzoek naar de beveiliging van Elemental Technologies, een jong softwarebedrijf dat Amazon wilde overnemen. Elemental maakte gebruik van de betreffende servers die werden geassembleerd door Supermicro.

De chips, niet veel groter dan een rijstkorrel, zouden tijdens het productieproces voor Supermicro op de moederborden van de servers zijn bevestigd. Voor toegang tot de Chinese fabrieken zouden fabrieksmanagers in sommige gevallen zijn omgekocht of bedreigd met inspecties die hun fabrieken konden stilleggen.

Amsterdam genoemd

Uit documenten die zijn ingezien door Bloomberg blijkt dat Apple in 2014 ruim zesduizend Supermicro-servers heeft besteld voor zeventien bedrijfslocaties, waaronder Amsterdam, Chicago, Hong Kong, Los Angeles, New York, San Jose, Singapore, en Tokyo. Daarnaast gingen er vierduizend servers naar datacentra in de Amerikaanse staten North Carolina en Oregon.

China wordt al langere tijd beschuldigd van digitale spionage. Daarbij zijn de Chinese fabrikanten Huawei, ZTE en Hikvision de afgelopen jaren uitvoerig onderzocht door de VS.

Andersom betichten de Chinezen ook de Amerikanen van spionage. Chinese onderzoekers stellen dat de VS soms 57.000 cyberaanvallen per dag op Chinese doelwitten uitvoeren.

Het tegengaan van diefstal van intellectueel eigendom is een van de speerpunten van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij bestempelde Chinese techbedrijven meermaals als dieven van het Amerikaans intellectueel eigendom. Trump gebruikte dit argument ook bij het invoeren van de huidige Amerikaanse importheffingen op honderden Chinese producten.