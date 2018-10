Britse regering: leger Rusland zit achter cyberaanvallen

Volgens de Britse regering zit de Russische militaire inlichtingendienst GROe achter zeker vijf grote cyberaanvallen op doelen in het Westen en Oekraïne. Dat blijkt uit een onderzoek van het National Cyber Security Centre (NCSC), meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

De belangrijkste conclusie van het NCSC, de Britse inlichtingentak die zich bezig houdt met computerveiligheid, is dat achter diverse hackerscollectieven de GROe schuil blijkt te gaan. Een van die groepen is Fancy Bear, dat in Zwitserland al verdacht wordt van de digitale inbraak bij het wereldantidopingbureau WADA in 2016.

Via de hackerscollectieven komt de NCSC uit bij vijf aanvallen die zo goed als zeker het werk zijn van de GROe. De Britten noemen het WADA-hack, maar ook het binnendringen in de computersystemen van de Amerikaanse Democratische partij in aanloop naar de presidentsverkiezingen twee jaar geleden.

Gijzelsoftware

Daarnaast zouden de Russen verantwoordelijk zijn voor een grote aanval op Oekraïense doelen in 2017. Met gijzelsoftware werden toen bijvoorbeeld de metro van Kiev en het vliegveld van Odessa platgelegd. Ook een ander omvangrijk cyberoffensief op Oekraïne, dat in juni vorig jaar onder meer de energiesector van het land trof en ook elders in Europa schade aanrichtte, schrijft de NCSC op het conto van de GROe.

De NCSC noemt verder een reeks incidenten bij een “klein, in het Verenigd Koninkrijk gevestigd tv-station”, waar hackers in de zomer van 2015 binnendrongen bij meerdere e-mailaccounts.

Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt “dienen de aanvallen geen legitiem veiligheidsdoel”. “In plaats daarvan, zijn ze een poging om mensen over de hele wereld ervan te weerhouden ongehinderd hun dagelijks leven te leiden. [...] Dit laat zien dat ze optreden zonder oog voor internationale wetten of heersende normen.”

Een maand geleden beschuldigde de Britse premier Theresa May de GROe al van het plegen van de geruchtmakende moordaanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal. Die belandde afgelopen maart - samen met zijn dochter - op de intensive care doordat hij was vergiftigd met het van oorsprong Russische zenuwgas novitsjok. De hoofdverdachten in de zaak, twee Russische mannen, zijn volgens de Britten agenten van de GROe. President Vladimir Poetin ontkende dat later en zei dat de twee doodgewone Russische staatsburgers zijn.