Binnenkort tank je E5, E10 of B7

Lastig was het. Sta je bij een tankstation in de buurt van Lille, weet je niet welke pomp je moet hebben. Ja, in Nederland is het Euro95. Maar is het in Frankrijk dan E10, of E5? Of misschien toch B7, met die b van benzine?

Klinkt logisch. Is het niet. Als je als benzinerijder B7 kiest, gooi je diesel in de benzinetank.

Vanaf 12 oktober zal ook Nederland diezelfde aanduiding bij de pompen hanteren, die voor de hele EU hetzelfde is. Diesel is dus onder B7 te vinden, en de benzine krijgt het etiket E5 of E10. LPG blijft dan weer LPG, behalve in Frankrijk, waar ze het GPL noemen.

De oude stickers met Euro95 en Euro98 blijven óók zitten, benadrukt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W): de nieuwe Europese aanduiding komt ernaast. „Er wordt niks vervangen”, aldus een woordvoerder. „En het verandert nu ook niks aan wat er in de pomp zit.”

De nieuwe, aanvullende etiketten duiden het maximale gehalte biobrandstof aan dat in de brandstof zit. Bij benzine en diesel wordt sinds 2007 biobrandstof bijgemengd. In benzine zit bio-ethanol: dezelfde alcohol als in wijn, bier of gin-tonic. Die wordt vooral gemaakt uit tarwe en mais. Biodiesel wordt meestal geproduceerd uit frituur- en braadvet.

De gehaltes van die biobrandstoffen worden steeds hoger. Met de nieuwe etiketten wil Brussel meer duidelijkheid bieden over die bijmenging. E5 en E10 bevatten maximaal 5 en 10 procent bio-ethanol. B7 bevat maximaal 7 procent biodiesel. En er zijn nog exotischer varianten, zoals B100 voor pure ‘synthetische’ biodiesel.

De bestaande benamingen Euro95 en Euro98 blijven ook in gebruik om het aloude ‘octaangetal’ van benzine aan te duiden. Dat zegt iets over hoe de benzine zich in de motor gedraagt.

Niet dom

Nederland is laat met het doorvoeren van de nieuwe bio-etikettering; de meeste tankstations in de EU hebben de nieuwe stickers al wel doorgevoerd. Veel verwarring leverde dat volgens Ad Vonk van de ANWB niet op: „Nederlanders zijn niet dom. Wij hebben dit jaar slechts 31 meldingen van verkeerd tanken in het buitenland gekregen; een jaar eerder was dat 23.” Of het daarbij ging om misverstanden door de nieuwe etikettering, is niet bijgehouden.

De Brusselse regel moet autobezitters duidelijkheid geven of ze een brandstof tanken die geschikt is voor hun auto. Nu zit in de meeste pompen nog E5. Maar vanaf begin 2019 moeten de meeste Nederlandse pomphouders verplicht E10-benzine aanbieden, zegt een woordvoerder van het ministerie van I en W. Sommige auto’s – met name auto’s die zijn gebouwd vóór 2000 – kunnen niet op E10 rijden.

Er zijn zo’n 900.000 oudere auto’s, dus circa 10 procent van het totaal, zegt Floris Liebrand van autobranchevereniging RAI. „Het wagenpark in Nederland is vrij oud door de hoge aanschafprijs, waardoor er ook veel handel in tweedehands modellen is. De gemiddelde leeftijd van een auto in Nederland loopt daardoor op tot 9,8 jaar, tegen bijvoorbeeld 7,8 jaar in België.” Op de site E10check.nl van de Nederlandse autobranche, kunnen auto-eigenaren kijken of hun model op E10 kan rijden.

E5, dat als alternatief wordt aangeraden, zal beschikbaar blijven. Maar het is niet zeker welke tankstations die soort nog blijven aanbieden, aldus Liebrand van de RAI-vereniging. „De stations hebben een beperkte capaciteit onder de grond.” Ad Vonk (ANWB): „Wij hebben ervoor gepleit dat E5 beschikbaar blijft in 2020. Het is aan de pomphouders of ze dat ook echt gaan aanbieden.”

Het totale percentage ‘bio’ in de Nederlandse autobrandstoffen gaat overigens nog tot 2020 „sterk omhoog”, zegt hoofd ‘energie voor vervoer’ Harry Geritz van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De afgelopen zomer trad nieuwe wetgeving in werking die het gebruik van biobrandstoffen stimuleert.

Met die regels wilde het vorige kabinet bijdragen aan de Europese eisen voor duurzame energie in 2020. In Nederland moet dan 14 procent van het totale energieverbruik duurzaam zijn. Inmiddels lijkt het erop dat Nederland dat doel toch gaat missen, ondanks de voorziene toename van biobrandstoffen. Het aandeel duurzame energie lag de afgelopen zomer op 7,4 procent.

Hoe duurzaam is biodiesel eigenlijk?