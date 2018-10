28 jaar celstraf voor Amerikaanse rapproducent Suge Knight

De Amerikaanse rapproducent Marion ‘Suge’ Knight is donderdag veroordeeld tot de verwachte celstraf van 28 jaar voor het opzettelijk overrijden van twee mannen met een pick-uptruck in 2015. Een van de slachtoffers overleed daarbij, de andere raakte zwaargewond. De bekende producent, die met Dr. Dre het muzieklabel Death Row Records oprichtte, sloot vorige maand een akkoord met Amerikaanse justitie.

De rechter in Los Angeles acht de 53-jarige Knight schuldig aan doodslag. Knight gaf tegenover justitie toe dat hij de twee mannen met zijn truck buiten een hamburgertent overreed. De rapper was toen al op borgtocht vrij voor een overval. Knight vluchtte vanaf de plaats delict en werd later opgepakt. In eerste instantie gooide hij het op een ongeluk, maar uit camerabeelden bleek dat hij de mannen eerst vanuit zijn raam probeerde te slaan en vervolgens terugging om ze te overrijden.

Omdat Knight doodslag tegenover justitie niet weersprak, wordt hij niet vervolgd voor moord en poging tot moord. In dat geval had hij tot levenslang kunnen krijgen. Ook sprak hij met aanklagers af dat andere aanklachten van bedreiging en een gepleegde overal zouden vervallen.