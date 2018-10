Zware beveiliging bij stadhuis Haarlem

De burgemeester van Haarlem, Jos Wienen (CDA), wordt sinds dinsdag zwaar bewaakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van lokale zender NH Nieuws. Volgens een getuige staan er acht zwaarbewapende agenten rondom het stadhuis. Het is niet duidelijk wat de reden is voor de beveiliging.

Op foto’s van NH Nieuws is te zien hoe de Koninklijke Marechaussee woensdagochtend kogelwerende schermen aflevert bij het stadhuis. Ook zou een tas aan de voordeur bij Wienens woning in de nacht van dinsdag op woensdag de politie hebben gealarmeerd. Vrij snel werd echter duidelijk dat de tas geen gevaar vormde en daar door een buur was opgehangen, meldt de regionale omroep.

Het OM meldt tegen NRC dat de burgemeester al langere tijd “zichtbaar en onzichtbaar” beveiligd wordt. Twee weken geleden zwom een agent achter de burgemeester aan toen die meedeed aan de Swim to Fight Cancer in het Spaarne. Over de reden voor de beveiliging wil het OM geen uitspraken doen.

Wijnbar

Vincent Kroon kan het Haarlemse stadhuis vanuit zijn wijnbar Viqh aan de Grote Markt zien. Volgens hem staan er twee zwaarbewapende agenten aan alle vier de kanten van het stadhuis: acht in totaal. Hun bewapening is vergelijkbaar met die van de marechaussee op Schiphol, zegt hij. “Zware mitrailleurs, dikke zonnebrillen, prachtige helm op”.

Lees ook dit interview met Bernt Schneiders, de voormalige burgemeester van Haarlem: ‘Goed weekend’, zei de Hells Angel nog

Toen Kroon vanochtend de auto wilde uitladen voor zijn bar, maanden agenten hem door te rijden. Uitladen moest aan het einde van de straat. Ook staan er volgens hem twee politieauto’s voor het stadhuis. “En als de burgemeester vertrekt, vertrekt de hele politiemacht.”

Hells Angels

De voorganger van Wienen, Bernt Schneiders (PvdA), kreeg drie jaar geleden beveiliging nadat zijn auto in brand was gestoken. Justitie onderzocht toen of de Hells Angels verantwoordelijk waren, maar wist de zaak niet rond te krijgen.

Volgens Ruud Verkuijlen, beleidsmaker bij de politie op gebied van de veiligheid van mensen met een publieke taak, is dit soort bewaking in de regel de reactie op “serieuze dreiging” en heeft het te maken met “duwen tegen georganiseerde criminaliteit en motorbendes”.