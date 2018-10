Tijdens ’t koken luister ik naar twee mannen die in vervoering praten over een zojuist overleden legende. Ik hoor de muziek en herinner me de zanger die me ruim veertig jaar geleden toezong tijdens een diner met vrienden van mijn ouders in Lausanne. Ik voelde me opgelaten. Ik was 16 jaar.

